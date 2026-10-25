Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України

Американський мільярдер Ілон Маск закликав співчувати російським призовникам, які беруть участь у війні проти України. Він назвав їх "дітьми", які нібито не мають іншого вибору, окрім як воювати та гинути від ударів безпілотників, пише УНН.

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Ми повинні співчувати бідним російським призовникам. Ці діти не мають вибору, окрім як битися й гинути від ударів дронів – заявив Маск.

Примітно, що у своєму заклику до співчуття мільярдер зосередився саме на російських військових. Водночас росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, а її армія продовжує вести бойові дії на українській території.

Співчуття до військових армії, яка вторглася в Україну

Слова Маска створюють доволі показовий контраст: російські військові, які перебувають на території іншої держави у складі армії вторгнення, постають у його висловлюванні передусім як жертви війни.

При цьому питання про відповідальність російського керівництва за початок повномасштабного вторгнення в наведеній заяві Маск не порушив.

Таким чином, заклик мільярдера співчувати російським призовникам залишає поза увагою ключову обставину: вони воюють не на захисті росії від вторгнення, а на території України, яка обороняється від російської агресії.

Маск заявив, що Україна порушила правила використання Starlink для ударів безпілотниками