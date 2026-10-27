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"Или Трамп лжёт, или Маск": в Конгрессе США требуют выяснить, кто ограничил Starlink для Украины

Киев • УНН

 • 25899 просмотра

Конгрессмен Майк Левин обвинил Трампа и Маска в возможном сокрытии правды. Сенатор Шифф требует расследования и показаний Маска.

"Или Трамп лжёт, или Маск": в Конгрессе США требуют выяснить, кто ограничил Starlink для Украины

Американский конгрессмен Майк Левин требует установить, кто именно принял решение ограничить доступ Украины к спутниковой связи Starlink. Политик обвинил президента США Дональда Трампа и владельца SpaceX Илона Маска в возможном сокрытии правды. Об этом Левин написал в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам конгрессмена, ограничение спутниковой связи могло сделать Украину более уязвимой для российских атак. Он подчеркнул, что американская общественность и Конгресс имеют право знать, кто ответственен за такое решение.

Либо Дональд Трамп лжет, либо Илон Маск лжет. Возможно, оба. Американский народ заслуживает знать, кто принял решение отключить доступ Украины к Starlink, оставив их (украинцев — ред.) более уязвимыми для российских атак. Конгрессу нужны ответы, и я буду продолжать спрашивать, пока мы их не получим

— заявил Левин.

В США требуют расследования и показаний Маска под присягой

Вопрос о возможном ограничении работы Starlink для Украины уже поднимали и другие американские законодатели.

В частности, сенатор-демократ Адам Шифф ранее призвал провести полноценное расследование сообщений об уменьшении скорости и ограничении доступа украинских пользователей к спутниковому интернету.

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Шифф также выступил за то, чтобы Илон Маск лично дал показания перед Конгрессом США под присягой и объяснил обстоятельства принятия соответствующих решений.

В настоящее время вопрос о том, кто именно мог инициировать ограничение работы Starlink для Украины, остается предметом политических споров в США. Официальных выводов расследования, которые устанавливали бы ответственность конкретного лица, в приведенных сообщениях нет.

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Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Старлинк
SpaceX
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Илон Маск
Украина