Перебои в работе Starshield снизили уровень перехвата российский дронов ВСУ — ISW
Киев • УНН
Во время перебоев в работе Starshield уровень перехвата российских реактивных дронов снизился с 77% до 74%. В ISW советуют Украине развивать дроны-перехватчики.
Украина имела несколько более низкий, но все еще относительно высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников во время ограничений Starshield в середине октября. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.
Подробности
В то же время аналитики указывают, что Киеву понадобятся инновационные реактивные перехватчики, чтобы поддерживать и улучшать эти показатели перехвата в долгосрочной перспективе.
Коэффициент перехвата украинскими реактивными беспилотниками снизился с 77 процентов до примерно 74 процентов в течение периода перебоев в обслуживании Starshield с 14 по 24 октября
Отмечается, что ВСУ используют широкий спектр противовоздушной обороны для перехвата российских реактивных беспилотников и достигли наибольшего успеха с беспилотниками-перехватчиками, которые в значительной степени требуют, чтобы Starshield работала на скоростях, необходимых для перехвата быстро движущихся российских реактивных беспилотников.
"Дополнение украинской системы противовоздушной обороны беспилотниками-перехватчиками — это лучший шанс Украины на разработку мощной системы противовоздушной обороны, способной поддерживать высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в долгосрочной перспективе", — резюмируют в ISW.
Напомним
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя ее для ударов беспилотниками.
Конгрессмены США призвали Хегсета расширить Украине доступ к Starshield25.10.26, 02:01 • 11711 просмотров