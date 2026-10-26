Перебои в работе Starshield снизили уровень перехвата российский дронов ВСУ — ISW

Украина имела несколько более низкий, но все еще относительно высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников во время ограничений Starshield в середине октября. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

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В то же время аналитики указывают, что Киеву понадобятся инновационные реактивные перехватчики, чтобы поддерживать и улучшать эти показатели перехвата в долгосрочной перспективе.

Коэффициент перехвата украинскими реактивными беспилотниками снизился с 77 процентов до примерно 74 процентов в течение периода перебоев в обслуживании Starshield с 14 по 24 октября - говорится в статье.

Отмечается, что ВСУ используют широкий спектр противовоздушной обороны для перехвата российских реактивных беспилотников и достигли наибольшего успеха с беспилотниками-перехватчиками, которые в значительной степени требуют, чтобы Starshield работала на скоростях, необходимых для перехвата быстро движущихся российских реактивных беспилотников.

"Дополнение украинской системы противовоздушной обороны беспилотниками-перехватчиками — это лучший шанс Украины на разработку мощной системы противовоздушной обороны, способной поддерживать высокий уровень перехвата российских реактивных беспилотников в долгосрочной перспективе", — резюмируют в ISW.

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя ее для ударов беспилотниками.

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