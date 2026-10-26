Перебої зі Starshield знизили перехоплення ЗСУ російських дронів - ISW

Україна мала дещо нижчий, але все ще відносно високий рівень перехоплення російських реактивних безпілотників під час обмежень Starshield у середині жовтня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

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Водночас аналітики вказують, що Києву знадобляться інноваційні реактивні перехоплювачі, щоб підтримувати та покращувати ці показники перехоплення в довгостроковій перспективі.

Коефіцієнт перехоплення українськими реактивними безпілотниками знизився з 77 відсотків до приблизно 74 відсотків протягом періоду перебоїв у обслуговуванні Starshield з 14 по 24 жовтня - йдеться у статті.

Зазначається, що ЗСУ використовують широкий спектр протиповітряної оборони для перехоплення російських реактивних безпілотників і досягли найбільшого успіху з безпілотниками-перехоплювачами, які значною мірою вимагають, щоб Starshield працювала на швидкостях, необхідних для перехоплення швидко рухаючихся російських реактивних безпілотників.

"Доповнення української системи протиповітряної оборони безпілотниками-перехоплювачами - це найкращий шанс України на розробку потужної системи протиповітряної оборони, здатної підтримувати високий рівень перехоплення російських реактивних безпілотників у довгостроковій перспективі", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками.

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