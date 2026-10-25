Конгресмени США закликали Гегсета розширити Україні доступ до Starshield

Група законодавців від обох партій Конгресу США звернулася до міністра оборони країни Піта Гегсета із закликом надати українським військовим ширші можливості використання Starshield. Про це повідомляє УНН із посиланням на лист конгресменів на адресу глави Білого дому.

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У документі зазначається, що система Starshield повинна забезпечувати зв'язок ЗСУ під час військових операцій "навіть на російській території".

Українські сили залежать від цих послуг для командування та управління, обміну розвідувальними даними, бойового зв'язку та експлуатації безпілотних систем. Будь-яке погіршення обслуговування, включаючи зниження швидкості з'єднання, обмежене географічне покриття або перебої в доступі, підриває військову ефективність України та надає російським силам оперативну перевагу, яка продовжить конфлікт і наражатиме на небезпеку більше цивільних осіб - йдеться у зверненні.

Конгресмени підкреслюють, що рішення щодо доступності послуг, покриття та ефективності "не повинні залишатися виключно на розсуд приватного постачальника, коли вони мають прямі наслідки для здатності України захищатися".

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