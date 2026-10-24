Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів Маску
Київ • УНН
За словами Сергія Бескрестнова, Ілон Маск не знає про обмеження Starlink в Україні. Над територією росії Starlink не працює.
Американський мільярдер Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Про це заявив радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.
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За його словами, починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год.
Над територією росії Starlink не працює. Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками
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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками.
В Україні відновили роботу Starlink і Starshield до попереднього рівня швидкості - Зеленський24.10.26, 15:56 • 3230 переглядiв