Україна фізично не може використовувати Starlink для далекобійних ударів - "Флеш" відповів Маску

Американський мільярдер Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Про це заявив радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

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За його словами, починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год.

Над територією росії Starlink не працює. Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками - вказав "Флеш".

Нагадаємо

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що українські військові порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосовуючи його для ударів безпілотниками.

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