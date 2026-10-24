Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил Маску

Американский миллиардер Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Об этом заявил советник Президента Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает УНН.

Детали

По его словам, начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч.

Над территорией России Starlink не работает. Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для ударов дипстрайками и мидлстрайками — указал "Флеш".

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя её для ударов беспилотниками.

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