Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил Маску
Киев • УНН
По словам Сергея Бескрестнова, Илон Маск не знает об ограничениях Starlink в Украине. Над территорией России Starlink не работает.
Американский миллиардер Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Об этом заявил советник Президента Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает УНН.
Детали
По его словам, начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч.
Над территорией России Starlink не работает. Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для ударов дипстрайками и мидлстрайками
Напомним
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя её для ударов беспилотниками.
В Украине восстановили работу Starlink и Starshield до прежнего уровня скорости — Зеленский24.10.26, 15:56 • 3186 просмотров