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The New York Times

Конгрессмены США призвали Хегсета расширить Украине доступ к Starshield

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Двухпартийная группа законодателей попросила Пита Хегсета расширить возможности Starshield для ВСУ, в частности во время операций в России. Они предупредили, что ограничения сервиса усилят позиции РФ.

Конгрессмены США призвали Хегсета расширить Украине доступ к Starshield

Группа законодателей от обеих партий Конгресса США обратилась к министру обороны страны Питу Хегсету с призывом предоставить украинским военным более широкие возможности использования Starshield. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо конгрессменов в адрес главы Белого дома.

Детали

В документе отмечается, что система Starshield должна обеспечивать связь ВСУ во время военных операций "даже на российской территории".

Украинские силы зависят от этих услуг для командования и управления, обмена разведывательными данными, боевой связи и эксплуатации беспилотных систем. Любое ухудшение обслуживания, включая снижение скорости соединения, ограниченное географическое покрытие или перебои в доступе, подрывает военную эффективность Украины и предоставляет российским силам оперативное преимущество, которое продлит конфликт и поставит под угрозу большее число гражданских лиц

- говорится в обращении.

Конгрессмены подчеркивают, что решения относительно доступности услуг, покрытия и эффективности "не должны оставаться исключительно на усмотрение частного поставщика, когда они имеют прямые последствия для способности Украины защищаться".

Напомним

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя ее для ударов беспилотниками.

Украина физически не может использовать Starlink для дальних ударов — «Флеш» ответил Маску24.10.26, 23:34 • 12237 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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