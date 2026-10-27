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"Або Трамп бреше, або Маск": у Конгресі США вимагають з'ясувати, хто обмежив Starlink для України
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"Або Трамп бреше, або Маск": у Конгресі США вимагають з'ясувати, хто обмежив Starlink для України

Київ • УНН

 • 1578 перегляди

Конгресмен Майк Левін звинуватив Трампа й Маска у можливому приховуванні правди. Сенатор Шифф вимагає розслідування та свідчень Маска.

"Або Трамп бреше, або Маск": у Конгресі США вимагають з'ясувати, хто обмежив Starlink для України

Американський конгресмен Майк Левін вимагає встановити, хто саме ухвалив рішення обмежити доступ України до супутникового зв'язку Starlink. Політик звинуватив президента США Дональда Трампа та власника SpaceX Ілона Маска у можливому приховуванні правди. Про це Левін написав у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

За словами конгресмена, обмеження супутникового зв'язку могло зробити Україну більш вразливою до російських атак. Він наголосив, що американська громадськість та Конгрес мають право знати, хто відповідальний за таке рішення.

Або Дональд Трамп бреше, або Ілон Маск бреше. Можливо, обидва. Американський народ заслуговує знати, хто прийняв рішення відключити доступ України до Starlink, залишивши їх (українців - ред.) більш вразливими до російських атак. Конгрес потребує відповідей, і я буду продовжувати запитувати, доки ми їх не отримаємо

– заявив Левін.

У США вимагають розслідування та свідчень Маска під присягою

Питання можливого обмеження роботи Starlink для України вже порушували й інші американські законодавці.

Зокрема, сенатор-демократ Адам Шифф раніше закликав провести повноцінне розслідування щодо повідомлень про уповільнення швидкості та обмеження доступу українських користувачів до супутникового інтернету.

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Шифф також виступив за те, щоб Ілон Маск особисто дав свідчення перед Конгресом США під присягою та пояснив обставини ухвалення відповідних рішень.

Наразі питання про те, хто саме міг ініціювати обмеження роботи Starlink для України, залишається предметом політичних суперечок у США. Офіційних висновків розслідування, які б встановлювали відповідальність конкретної особи, у наведених повідомленнях немає.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Starlink
SpaceX
Конгрес США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Україна