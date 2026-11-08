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The Guardian

Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня

Київ • УНН

 • 10479 перегляди

Гранат містить вітаміни, залізо, антиоксиданти й клітковину. Лікарка радить їсти до половини плода, адже надлишок подразнює слизові.

Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня

Гранат містить вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти та клітковину, які можуть позитивно впливати на організм. Водночас надмірне вживання цього фрукта може бути шкідливим. Детальніше про те, чим корисний цей фрукт, як впливає на організм та чому краще їсти зернята разом із гранатом, розповіла журналістці УНН гастроентерологиня та дієтологиня Лариса Бойченко.

Які вітаміни та мікроелементи містить гранат

Лікарка пояснює, що гранат містить водорозчинні вітаміни, а також у його складі є мікроелементи, які беруть участь у процесах кровотворення.

Всі вітаміни, які тільки є водорозчинні - є в гранаті. Це вся група Б, це вітамін С, якраз його дуже багато. Але найкраще, що можна сказати про гранат, - це його мікроелементний склад. Багато заліза і багато сателітів заліза - кобальту, міді. Це дуже важливо для кровотворення в нашому організмі

- пояснила лікарка.

Також гранат містить яблучну, бурштинову та лимонну кислоти. Лариса Бойченко зазначила, що вони мають антиоксидантні властивості. Крім того, у зернятах плоду є таніни, які надають характерного терпкого смаку.

Ці кислоти якраз мають антиоксидантні властивості. Вони дуже гарно впливають на наш захист від вільних радикалів, які нас оточують. Плюс вони мають таку омолоджуючу властивість. Зношення клітин, їхнє старіння ці кислоти уповільнюють

- зазначила Лариса Бойченко.

Чи можна їсти гранат разом із кісточками

Дієтологиня радить не відмовлятися від кісточок граната, адже саме в них міститься значна частина танінів і клітковини. Остання є важливою для кишкової мікрофлори, оскільки слугує поживним середовищем для корисних бактерій. Також у зернятах є невелика кількість білка, який, за словами лікарки, добре засвоюється.

Багато дуже танінів у зернятах, але найбільше цих танінів все ж таки в кісточці. Ці речовини захищають від ушкодження нашу слизову оболонку всього шлунково-кишкового тракту, починаючи з ротової порожнини. Якщо жувати ці зернята, то це може бути профілактикою пародонтозу

- розповіла гастроентерологиня.

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Водночас важливо не лише їсти зернята, а й добре їх пережовувати, підкреслила Лариса Бойченко. А що стосується саме соку граната, то за словами лікарки, він не може повністю замінити свіжий плід, адже містить значно менше клітковини.

Клітковини в соку в десятки разів менше, ніж у зернятах. І сік так не впливає позитивно на слизову ротової порожнини. Це ж не тільки ясна чи слизова оболонка, це ще й зуби. Тобто жувати такі зернята дуже корисно

- наголосила Лариса Бойченко.

Скільки граната можна їсти на день

Попри корисні властивості, гранат не варто вживати у великих кількостях, бо надлишок органічних кислот може подразнювати слизові оболонки травної системи, тому особливо обережними із цим фруктом мають бути люди з гострим запаленням слизової оболонки шлунка.

Якщо ви з'їсте два гранати одразу, то неминуче буде подразнення всіх слизових. Тому все має бути в міру. Принцип, що отрута чи ліки залежать від дози, так само стосується граната

 - пояснила лікарка.

Для здорової дорослої людини орієнтиром може бути половина середнього граната за один раз, пояснила Лариса Бойченко. Вживати таку кількість можна щодня або через день, якщо немає протипоказань.

Для молодої здорової людини половинка середнього граната - це якраз те, що можна зараз вживати в сезон кожного дня. Можна навіть через день. І тоді ми отримуємо все, що він дасть нам корисного, і не отримуємо пошкоджувальної дії

- зазначила Лариса Бойченко.

Чи допомагає гранат підвищити гемоглобін

Гранат містить залізо, мідь, кобальт та вітаміни, які беруть участь у процесах кровотворення, тому його вживання дійсно може бути корисним для людей, які мають схильність до зниження гемоглобіну. Втім, лікарка наголошує, що розглядати цей фрукт як засіб лікування анемії - не варто.

Так, гранат сприяє підвищенню гемоглобіну, але не можна вилікувати анемію, вживаючи тільки гранат і все. Але якщо ви схильні до зниження гемоглобіну або маєте невелике його зниження, то гранат буде дуже корисним. Перебільшувати його вплив на кровотворення не потрібно. Він впливає дуже позитивно, але не лікує

- підсумувала дієтологиня.

Фініки: користь і шкода12.11.25, 10:20 • 80303 перегляди

Алла Кіосак

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