12 листопада
Фініки: користь і шкода
12 листопада, 15:00 • 50106 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46674 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 49996 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 47858 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 43872 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59805 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62881 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82367 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132011 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Фініки: користь і шкода

Київ • УНН

 • 65149 перегляди

Фініки, популярний східний плід, є джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що запобігають хворобам Альцгеймера та сповільнюють старіння. Рекомендовано вживати до 10 фініків на день, з обережністю для людей з цукровим діабетом та проблемами ШКТ.

Фініки: користь і шкода

Фініки - їстівний плід фінікової пальми, дуже популярний у східних країнах. Фінік надзвичайно корисний, містить багато вітамінів та мінералів, клітковини та антиоксидантів, що запобігають розвитку хвороб  Альцгеймера та сповільнюють старіння. Скільки фініків можна їсти в день і кому не бажано ласувати такими смаколиками - розповідає УНН. 

Чим корисні фініки для організму

Через високий вміст вуглеводів, включаючи глюкозу, фруктозу і сахарозу, фініки слугують потужним джерелом енергії. Також фініки містять волокнами, що забезпечують підтримку нормального рівня цукру в крові, регулювання апетиту та поліпшення травлення. Фініки мають багато антиоксидантів, які захищають клітини мозку від шкідливого впливу окиснення та запобігають пошкодженню клітин. Це вагомий фактор для в запобігання розвитку хвороб, які поступово пошкоджують нервову систему, наприклад, хвороби Альцгеймера. Також вміст антиоксидантів захищають шкіру від окиснювального стресу, пігментних плям та інших ознак старіння. 

Фініки містять надзвичайно багато корисних елементів, зокрема калій, що регулює кров’яний тиск, магній, який підтримує м’язи та нервову систему, залізо, що підтримує нормальний обмін речовин та насичує киснем тканини. У них також містяться: фосфор, вітамін А, вітамін К, вітамін В6, фолієва кислота, ніацин (вітамін В3), рибофлавін (вітамін В2), тіамін (вітамін В1), вітамін C та ферулова кислота. 

Користь фініків для жінок

Фініки містять багато мікроелементів, які забезпечують гормональний баланс у жінок, стабільність циклу та зменшення симптомів ПМС і проявів менопаузи. Фініки багаті на антиоксиданти, що уповільнюють старіння, а вітамін В сприяє живленню і зміцненню волосся та нігтів. 

У межах дослідження National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information "The effect of late pregnancy consumption of date fruit on labour and delivery" було визначено, що у жінок, які під час вагітності їли фініки, природні роди наставали швидше, а розкриття шийки матки було ширшим, ніж у тих хто не їли цей суперфуд.

Фініки - користь для чоловіків

Фініки містять флавоноїди, ці сполуки сприяють  покращенню потенції, еректильної та репродуктивної функції. Існують твердження, що суперфуд лікує чоловіче безпліддя, проте експертами це не підтверджено.

Чи можна фініки дітям 

Дітям можна вводити фініки в раціон після одного року, проте невеликими кусочками та спостерігаючи за реакцією дитини. Фініки, попри вміст всіх поживних речовин містять багато калорій та цукру, тому рішення чи давати дитині плід залишається на розсуд батьків.

Коли та скільки можна їсти фініків 

Рекомендується їсти фініки саме вранці, адже його властивості працюватимуть протягом всього дня та калорії будуть не такі страшні. Важливо не захоплюватись, адже не можна їсти більш як 10  фініків на день, їхні властивості втрачаються і навіть можна отримати зворотній ефект - замість користі фініки завдадуть шкоди. 

Кому не можна їсти фініки - протипоказання

Попри всі позитивні властивості, фініки краще не вживати, якщо у вас цукровий діабет - фініки можуть дуже сильно підвищити рівень цукру в крові, адже вони мають  високий глікемічний індекс. Не варто надмірно споживати плоди, адже це може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом, зокрема діарея, виразка та інші розлади.

Висновок: фініки корисні, але важлива міра

Загалом споживання суперфуду є безпечним і корисним, якщо зберігати денну норму. Дослідження свідчать, що фініки здатні запобігати розвитку різних хвороб, уповільнювати старіння та заряджати енергією на цілий день.  Проте важливо пам’ятати міру, що б корисні властивості не перетворювались на ускладнення.

Олександра Месенко

Олександра Месенко

