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Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Гранат содержит витамины, железо, антиоксиданты и клетчатку. Врач рекомендует съедать до половины плода, поскольку избыток раздражает слизистые оболочки.

Польза граната для организма и можно ли есть косточки: объясняет диетолог

Гранат содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты и клетчатку, которые могут положительно влиять на организм. В то же время чрезмерное употребление этого фрукта может быть вредным. Подробнее о том, чем полезен этот фрукт, как он влияет на организм и почему лучше есть зёрна вместе с гранатом, журналистке УНН рассказала гастроэнтеролог и диетолог Лариса Бойченко.

Какие витамины и микроэлементы содержит гранат

Врач объясняет, что гранат содержит водорастворимые витамины, а также микроэлементы, которые участвуют в процессах кроветворения.

Все витамины, которые только бывают водорастворимыми, есть в гранате. Это вся группа B, это витамин C — как раз его очень много. Но лучше всего о гранате можно сказать то, что касается его микроэлементного состава. Много железа и много сателлитов железа — кобальта, меди. Это очень важно для кроветворения в нашем организме

— объяснила врач.

Также гранат содержит яблочную, янтарную и лимонную кислоты. Лариса Бойченко отметила, что они обладают антиоксидантными свойствами. Кроме того, в зёрнах плода есть танины, которые придают характерный терпкий вкус.

Эти кислоты как раз обладают антиоксидантными свойствами. Они очень хорошо влияют на нашу защиту от свободных радикалов, которые нас окружают. Плюс они обладают омолаживающим свойством. Эти кислоты замедляют изнашивание и старение клеток

— отметила Лариса Бойченко.

Можно ли есть гранат вместе с косточками

Диетолог советует не отказываться от косточек граната, ведь именно в них содержится значительная часть танинов и клетчатки. Последняя важна для кишечной микрофлоры, поскольку служит питательной средой для полезных бактерий. Также в зёрнах есть небольшое количество белка, который, по словам врача, хорошо усваивается.

Много танинов содержится в зёрнах, но больше всего этих танинов всё же в косточке. Эти вещества защищают от повреждения слизистую оболочку всего желудочно-кишечного тракта, начиная с ротовой полости. Если жевать эти зёрна, то это может быть профилактикой пародонтоза

— рассказала гастроэнтеролог.

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В то же время важно не только есть зёрна, но и хорошо их пережёвывать, подчеркнула Лариса Бойченко. Что касается именно гранатового сока, то, по словам врача, он не может полностью заменить свежий плод, поскольку содержит значительно меньше клетчатки.

Клетчатки в соке в десятки раз меньше, чем в зёрнах. И сок не оказывает такого положительного влияния на слизистую оболочку ротовой полости. Это не только дёсны или слизистая оболочка, но ещё и зубы. То есть жевать такие зёрна очень полезно

— подчеркнула Лариса Бойченко.

Сколько граната можно есть в день

Несмотря на полезные свойства, гранат не стоит употреблять в больших количествах, поскольку избыток органических кислот может раздражать слизистые оболочки пищеварительной системы, поэтому особенно осторожными с этим фруктом должны быть люди с острым воспалением слизистой оболочки желудка.

Если вы съедите два граната сразу, то неизбежно будет раздражение всех слизистых. Поэтому всё должно быть в меру. Принцип, согласно которому действие яда или лекарства зависит от дозы, так же касается граната

 — объяснила врач.

Для здорового взрослого человека ориентиром может быть половина среднего граната за один раз, объяснила Лариса Бойченко. Употреблять такое количество можно ежедневно или через день, если нет противопоказаний.

Для молодого здорового человека половинка среднего граната — это как раз то, что можно употреблять в сезон каждый день. Можно даже через день. И тогда мы получаем всё полезное, что он может нам дать, и не получаем повреждающего действия

— отметила Лариса Бойченко.

Помогает ли гранат повысить гемоглобин

Гранат содержит железо, медь, кобальт и витамины, которые участвуют в процессах кроветворения, поэтому его употребление действительно может быть полезным для людей, склонных к снижению гемоглобина. Однако врач подчёркивает, что рассматривать этот фрукт как средство лечения анемии не стоит.

Да, гранат способствует повышению гемоглобина, но вылечить анемию, употребляя только гранат, невозможно. Однако если вы склонны к снижению гемоглобина или у вас наблюдается его небольшое снижение, гранат будет очень полезен. Не следует преувеличивать его влияние на кроветворение. Он оказывает очень положительное воздействие, но не лечит

— подытожила диетолог.

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Алла Киосак

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