У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
Київ • УНН
У будинку чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова, виявили тіла двох жінок і чоловіка. Це могли бути близькі родичі нападника.
У будинку нападника, який зчинив стрілянину в центрі Кракова, виявили тіла двох жінок і чоловіка. Про це у суботу ввечері на засіданні кризового штабу у Кракові повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує УНН із посиланням на RMF24.
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За його словами, ці люди могли бути родичами злочинця.
Маємо підтвердження, що у будинку нападника знайдено тіла двох жінок і чоловіка. … Багато що вказує на те, що вони є членами його найближчої родини
Додамо, що у Польщі оголосили національну жалобу на неділю та понеділок.
Нагадаємо
Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Польщі зросла до шести осіб. Також відомо про щонайменше 16 поранених.
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці07.11.26, 20:53 • 16433 перегляди