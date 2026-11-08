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У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
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The Washington Post

У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У будинку чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова, виявили тіла двох жінок і чоловіка. Це могли бути близькі родичі нападника.

У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей

У будинку нападника, який зчинив стрілянину в центрі Кракова, виявили тіла двох жінок і чоловіка. Про це у суботу ввечері на засіданні кризового штабу у Кракові повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує УНН із посиланням на RMF24.

Деталі

За його словами, ці люди могли бути родичами злочинця.

Маємо підтвердження, що у будинку нападника знайдено тіла двох жінок і чоловіка. … Багато що вказує на те, що вони є членами його найближчої родини

- зазначив Туск.

Додамо, що у Польщі оголосили національну жалобу на неділю та понеділок.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в Польщі зросла до шести осіб. Також відомо про щонайменше 16 поранених.

Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці07.11.26, 20:53 • 16433 перегляди

Вадим Хлюдзинський

КриміналСвітПодії
Краків
Дональд Туск
Польща