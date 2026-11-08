В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек

В доме нападавшего, устроившего стрельбу в центре Кракова, обнаружили тела двух женщин и мужчины. Об этом в субботу вечером на заседании кризисного штаба в Кракове сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, информирует УНН со ссылкой на RMF24.

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По его словам, эти люди могли быть родственниками преступника.

Мы имеем подтверждение, что в доме нападавшего найдены тела двух женщин и мужчины. … Многое указывает на то, что они являются членами его ближайшей семьи - отметил Туск.

Добавим, что в Польше объявили национальный траур на воскресенье и понедельник.

Напомним

Число погибших в результате стрельбы в Польше возросло до шести человек. Также известно как минимум о 16 раненых.

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