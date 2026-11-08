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Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд

Київ • УНН

 • 7060 перегляди

Президент Ізраїлю надав Гаді Айзенкоту мандат на формування уряду. Він матиме 28 днів із можливим продовженням ще на 14.

Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ надав лідеру партії "Яшар" Гаді Айзенкоту мандат на формування уряду країни. Про це повідомляє N12News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Герцоґ ухвалив відповідне рішення після переговорів з "представниками політичної системи", а також зустрічі з Айзенкотом та чинним прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Церемонія вручення мандата відбудеться в неділю, 8 листопада, о 17:00 у резиденції президента. Після цього в Айзенкота буде 28 днів на формування уряду. При цьому президент має право надати йому додатковий термін тривалістю до 14 днів.

Вибори в Ізраїлі не дають більшості Нетаньягу чи опозиції - що це означає28.10.26, 09:00 • 6279 переглядiв

Довідково

Гаді Айзенкот - ізраїльський політик, колишній військовий. У 2015-2019 роках він очолював Генеральний штаб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Айзенкот прослужив в ізраїльській армії 41 рік, пройшовши шлях від військовослужбовця до начальника Генштабу. Кілька років тому він розпочав політичну кар'єру та став депутатом Кнесету.

Після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року увійшов до військового кабінету Ізраїлю. У 2025 році заснував власну центристську партію "Яшар".

На виборах 2026 року очолив опозиційний блок, який виступив проти подальшого перебування Біньяміна Нетаньягу на посаді прем'єра.

Нагадаємо

За результатами виборів в Ізраїлі блок Нетаньягу отримав 53 мандати, але не здобув більшості у Кнесеті.

Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікації виборів після втрати більшості в парламенті Ізраїлю29.10.26, 03:56 • 5047 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу