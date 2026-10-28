Вибори в Ізраїлі не дають більшості Нетаньягу чи опозиції - що це означає

Ізраїль може очікувати кілька тижнів політичних баталій, на тлі того, як екзит-поли та часткові офіційні результати показали, що ні коаліція Беньяміна Нетаньягу, ні опозиційний блок на чолі з колишнім генералом Гаді Айзенкотом не отримали достатньо місць для формування уряду. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Опитування, опубліковані основними телеканалами Ізраїлю, показують, що правлячий блок Нетаньягу або рівні, або майже рівні результати з опозиційною групою на чолі з Айзенкотом, отримавши приблизно по 51 місцю кожен, що менше 61 місця, необхідного для формування коаліційного уряду більшості.

На ранок середи, 28 жовтня, виборчі комісії підрахували понад половину голосів, і блок Нетаньягу лідирує з 55 місцями, але очікуються подальші зміни.

Виступаючи о 3 ранку за місцевим часом, прем'єр-міністр Ізраїлю, який найдовше обіймає посаду, пообіцяв створити коаліцію шляхом угод між своєю партією "Лікуд" (Likud), ультраправими фракціями та єврейськими релігійними партіями.

"Ми повинні створити сильний правий уряд", - сказав Нетаньягу своїм прихильникам, які вітали їх. - Єврейська та сіоністська більшість повинні об'єднатися".

Айзенкот, виступаючи перед своїми прихильниками в Тель-Авіві, раніше ввечері заявив, що "люди обрали на користь змін" і Нетаньягу мав би "оголосити сьогодні про те, що йде з політики".

Вибори, пише видання, "відзначилися рекордною явкою громадян Ізраїлю палестинського походження, дискримінованої меншини, яка становить близько 20% населення країни". Багато хто з цієї групи прагнув сильнішого політичного голосу після десятиліть бойкоту виборів у єврейській державі. Мільйони інших палестинців, які живуть під ізраїльським правлінням на Західному березі річки Йордан та в Газі, не можуть голосувати, що призводить до звинувачень в апартеїді, зазначає видання.

Екзит-поли прогнозували, що палестинські партії можуть отримати близько 18 місць, порівняно з 10 раніше. Однак їхня роль у будь-якій коаліції буде складною. Нетаньягу заявив, що "неможливо" мати уряд, підтримуваний палестинськими партіями, тоді як Айзенкот заявив, що арабські партії не відповідають сіоністським критеріям для управління.

Після підрахунку понад половини бюлетенів, Центральний виборчий комітет Ізраїлю повідомив, що 27 місць дісталися партії "Лікуд" і 21 – партії Айзенкота "Яшар" (Yashar), хоча очікується, що ця цифра значно зміниться у міру надходження офіційних результатів. В ізраїльській виборчій системі кількість місць може різко коливатись на частки відсотка.

Вибори широко розглядалися як референдум щодо 77-річного лідера, і явка на голосуванні становила 77,7%, що є найвищим показником з 1999 року.

Хоча екзит-поли ізраїльських телеканалів показали, що підтримка ширшої релігійно-національної коаліції Нетаньягу знизилася, глухий кут може зіграти йому на руку, зауважує видання.

Вибори в Ізраїлі: партія Нетаньягу лідирує, але опозиція випереджає його блок – результати екзитполів

Патова ситуація дозволить прем'єр-міністру, пише видання, залишитися при владі як тимчасовий виконувач обов'язків, водночас він перешкоджатиме спробам опозиції сформувати коаліцію і навіть достроково провести вибори. ​Раніше це призводило до проведення виборів поспіль – між 2019 і 2022 роками Ізраїль провів п'ять виборів.

Раніше екзит-поли показували, що Айзенкот виграв більшість місць у Кнесеті з невеликим відривом. Ізраїльські екзит-поли часто переглядаються після публікації та є відомими своєю неточністю, а остаточний підрахунок голосів часто коливається на кілька місць.

Опозиційні діячі швидко назвали екзит-поли поразкою Нетаньягу, який втягнутий у тривалий судовий процес про корупцію за обвинуваченнями, які він заперечує, і його звинувачують у непідготовленості до нападів ХАМАС у 2023 році.

Інший опозиційний діяч і колишній прем'єр-міністр Яїр Лапід сказав: "Блок Нетаньягу зазнав нищівної поразки. Це повний крах. Громадськість сказала їм піти".

Нетаньягу та кілька інших партій намагалися залишити виборчі дільниці відкритими після закінчення встановленого терміну о 22:00, але Центральна виборча комісія відмовила в цьому. Прем'єр-міністр публічно натякнув, що "ліві та араби" докладають зусиль, щоб вкрасти вибори, але комітет відхилив це твердження.

Кампанія, гарячкова навіть за ізраїльськими мірками, як зазначає видання, включала публікацію Нетаньягу фотографії ядерного вибуху, що спустошує Тель-Авів, напередодні відкриття виборчих дільниць.

За наявності понад 7 мільйонів осіб, які мали право голосу, явка виборців становила 77,7% – приблизно на 9% більше, ніж на попередніх виборах – зі помітним збільшенням кількості військовослужбовців, які голосують. Також надходили повідомлення про десятки тисяч ізраїльтян, які проживають за кордоном і прибули для голосування останніми днями.