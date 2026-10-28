Выборы в Израиле не дают большинства Нетаньяху или оппозиции — что это означает

Израиль может ожидать несколько недель политических баталий на фоне того, как экзитполы и частичные официальные результаты показали, что ни коалиция Биньямина Нетаньяху, ни оппозиционный блок во главе с бывшим генералом Гади Айзенкотом не получили достаточного количества мест для формирования правительства. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Опросы, опубликованные основными телеканалами Израиля, показывают, что правящий блок Нетаньяху либо сравнялся, либо почти сравнялся по результатам с оппозиционной группой во главе с Айзенкотом, получив примерно по 51 месту каждый, что меньше 61 места, необходимого для формирования коалиционного правительства большинства.

К утру среды, 28 октября, избирательные комиссии подсчитали более половины голосов, и блок Нетаньяху лидирует с 55 местами, однако ожидаются дальнейшие изменения.

Выступая в 3 часа утра по местному времени, премьер-министр Израиля, дольше всех занимающий эту должность, пообещал создать коалицию путем соглашений между своей партией "Ликуд" (Likud), ультраправыми фракциями и еврейскими религиозными партиями.

"Мы должны создать сильное правое правительство", — сказал Нетаньяху своим сторонникам, которые приветствовали его. — Еврейское и сионистское большинство должно объединиться".

Айзенкот, выступая перед своими сторонниками в Тель-Авиве ранее вечером, заявил, что "люди выбрали перемены", и Нетаньяху должен был бы "объявить сегодня о том, что уходит из политики".

Выборы, пишет издание, "отметились рекордной явкой граждан Израиля палестинского происхождения, дискриминируемого меньшинства, составляющего около 20% населения страны". Многие представители этой группы стремились получить более сильный политический голос после десятилетий бойкота выборов в еврейском государстве. Миллионы других палестинцев, живущих под израильским правлением на Западном берегу реки Иордан и в Газе, не могут голосовать, что приводит к обвинениям в апартеиде, отмечает издание.

Экзитполы прогнозировали, что палестинские партии могут получить около 18 мест по сравнению с 10 ранее. Однако их роль в любой коалиции будет сложной. Нетаньяху заявил, что "невозможно" иметь правительство, поддерживаемое палестинскими партиями, тогда как Айзенкот заявил, что арабские партии не соответствуют сионистским критериям для управления.

После подсчета более половины бюллетеней Центральный избирательный комитет Израиля сообщил, что 27 мест достались партии "Ликуд", а 21 — партии Айзенкота "Яшар" (Yashar), хотя ожидается, что эта цифра значительно изменится по мере поступления официальных результатов. В израильской избирательной системе количество мест может резко колебаться на доли процента.

Выборы широко рассматривались как референдум по поводу 77-летнего лидера, а явка на голосовании составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года.

Хотя экзитполы израильских телеканалов показали, что поддержка более широкой религиозно-национальной коалиции Нетаньяху снизилась, тупиковая ситуация может сыграть ему на руку, отмечает издание.

Выборы в Израиле: партия Нетаньяху лидирует, но оппозиция опережает его блок — результаты экзитполов

Патовая ситуация позволит премьер-министру, пишет издание, остаться у власти в качестве временно исполняющего обязанности, одновременно препятствуя попыткам оппозиции сформировать коалицию и даже провести досрочные выборы. ​Ранее это приводило к проведению выборов подряд — в период между 2019 и 2022 годами Израиль провел пять выборов.

Ранее экзитполы показывали, что Айзенкот получил большинство мест в Кнессете с небольшим отрывом. Израильские экзитполы часто пересматриваются после публикации и известны своей неточностью, а окончательный подсчет голосов часто колеблется на несколько мест.

Оппозиционные деятели быстро назвали экзитполы поражением Нетаньяху, который втянут в длительный судебный процесс по делу о коррупции по обвинениям, которые он отрицает, и которого обвиняют в неподготовленности к нападениям ХАМАС в 2023 году.

Другой оппозиционный деятель и бывший премьер-министр Яир Лапид сказал: "Блок Нетаньяху потерпел сокрушительное поражение. Это полный крах. Общественность сказала им уйти".

Нетаньяху и несколько других партий пытались оставить избирательные участки открытыми после установленного срока — 22:00, но Центральная избирательная комиссия отказала им в этом. Премьер-министр публично намекнул, что «левые и арабы» предпринимают усилия, чтобы украсть выборы, но комиссия отвергла это утверждение.

Кампания, лихорадочная даже по израильским меркам, как отмечает издание, включала публикацию Нетаньяху фотографии ядерного взрыва, опустошающего Тель-Авив, накануне открытия избирательных участков.

При наличии более 7 миллионов человек, имевших право голоса, явка избирателей составила 77,7% — примерно на 9% больше, чем на предыдущих выборах, — при заметном увеличении числа военнослужащих, принимающих участие в голосовании. Также поступали сообщения о десятках тысяч израильтян, проживающих за границей и прибывших для голосования в последние дни.