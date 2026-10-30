Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу отримав 53 мандати, але не здобув більшості у Кнесеті

$45.590.0150.770.09
ukenru
22:25 • 13721 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
21:16 • 15100 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: у Дарницькому районі палають склади
29 жовтня, 17:11 • 22833 перегляди
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія
29 жовтня, 15:11 • 26812 перегляди
На Львівщині електропоїзд зіткнувся з Mercedes: водійку госпіталізувалиPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 34227 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
29 жовтня, 12:58 • 23560 перегляди
рф завдала ракетний удар по Лозовій, шестеро поранених
29 жовтня, 12:13 • 23258 перегляди
НБУ втретє поспіль підвищив облікову ставку під тиском інфляції - до 16,5%
29 жовтня, 12:06 • 18744 перегляди
Удар рф по трьох містах: уже 19 загиблих і понад 40 пораненихPhotoVideo
29 жовтня, 10:46 • 18179 перегляди
Екссуддя Тандир отримав 9 років за смертельну ДТП на блокпості
29 жовтня, 10:33 • 17122 перегляди
Зеленський показав кадри з місця удару рф по вокзалу в ДніпріPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2.1м/с
62%
757мм
Популярнi новини
У МЗС України відреагували на призначення росіянина помічником генсека ООН29 жовтня, 16:41 • 10026 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 15285 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 14443 перегляди
“Роднічки, ми в Ер-Ріяді”: Усик прийшов підтримати Роналду на матчі “Аль-Насра”PhotoVideo29 жовтня, 18:32 • 4030 перегляди
Школа стане гімназією, а учні залишаться: Рада змінила правила навчання для старшокласників29 жовтня, 18:41 • 6148 перегляди
Публікації
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 14471 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 15314 перегляди
Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29 жовтня, 14:30 • 21738 перегляди
Повернення ветеранів до роботи потребує системної підтримки, зокрема з боку профспілок - голова ФПУ Бизов
Ексклюзив
29 жовтня, 14:18 • 34230 перегляди
Які суми зберігають українці в банках і кому довіряють найбільше29 жовтня, 11:49 • 26823 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Віталій Кличко
Піт Гегсет
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto22:56 • 3248 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 15158 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 16224 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 20374 перегляди
Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращийVideo29 жовтня, 09:14 • 23736 перегляди
Актуальне
Су-34
Фільм
Серіали
MIM-104 Patriot
NASAMS

Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу отримав 53 мандати, але не здобув більшості у Кнесеті

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Блок Біньяміна Нетаньягу набирає 53 місця, опозиція - 48. Арабські партії здобули рекордні 19 мандатів.

Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу отримав 53 мандати, але не здобув більшості у Кнесеті

Центральна виборча комісія Ізраїлю обробила 99,9% бюлетенів на виборах до Кнесету. За даними ЦВК, блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу отримує 53 місця зі 120, опозиція на чолі з Гаді Айзенкотом - 48, тож жодна політсила не здобула 61 мандат для формування коаліції, повідомляє УНН.

Деталі

За результатами голосування арабські партії разом отримують 19 місць у парламенті, що є рекордом в історії Ізраїлю.

Остаточні офіційні результати виборів мають бути опубліковані 4 листопада.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив арабські політичні партії у фальсифікації парламентських виборів після того, як попередні результати показали відсутність більшості в його політичного блоку.

Вибори в Ізраїлі не дають більшості Нетаньягу чи опозиції - що це означає28.10.26, 09:00 • 5964 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу