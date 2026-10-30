Вибори в Ізраїлі: блок Нетаньягу отримав 53 мандати, але не здобув більшості у Кнесеті

Центральна виборча комісія Ізраїлю обробила 99,9% бюлетенів на виборах до Кнесету. За даними ЦВК, блок чинного прем'єра Біньяміна Нетаньягу отримує 53 місця зі 120, опозиція на чолі з Гаді Айзенкотом - 48, тож жодна політсила не здобула 61 мандат для формування коаліції, повідомляє УНН.

Деталі

За результатами голосування арабські партії разом отримують 19 місць у парламенті, що є рекордом в історії Ізраїлю.

Остаточні офіційні результати виборів мають бути опубліковані 4 листопада.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив арабські політичні партії у фальсифікації парламентських виборів після того, як попередні результати показали відсутність більшості в його політичного блоку.

Вибори в Ізраїлі не дають більшості Нетаньягу чи опозиції - що це означає