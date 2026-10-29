Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікації виборів після втрати більшості в парламенті Ізраїлю

$45.600.0650.850.10
ukenru
01:37 • 1740 перегляди
Виробник ракет Ruta для ЗСУ домовився про співпрацю з Helsing, а спільний проєкт із Rheinmetall опинився під питанням
00:38 • 5020 перегляди
Невідомі від імені Умєрова намагаються отримати інформацію про міжнародні переговори України
23:55 • 6514 перегляди
Хакери зламали державні системи Молдови та викрали дані майже третини населення країни
23:16 • 7746 перегляди
Угода Трампа з путіним щодо постачання російського дизеля не допомогла знизити ціни на пальне у США – WSJ
22:37 • 9774 перегляди
путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером
21:59 • 9882 перегляди
москву та підмосков'я масовано атакують дрони, в аеропортах обмежили польоти та розвернули літаки з Туреччини
21:17 • 10757 перегляди
У кремлі заявили, що мирні переговори щодо України відбудуться після 4 листопада
28 жовтня, 18:10 • 23269 перегляди
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців
28 жовтня, 16:56 • 17719 перегляди
В Олешках розміновують маршрути для евакуації цивільних
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 37865 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
0м/с
87%
758мм
Популярнi новини
"Звідник чи альфонс?": голова МЗС Польщі Сікорський звинуватив Навроцького у сутенерствіPhoto28 жовтня, 16:30 • 7560 перегляди
Мбаппе скасовують у Китаї - форварда видалили з симулятора eFootball, а в країні палять футболки француза Video28 жовтня, 17:35 • 12493 перегляди
Apple представила MacBook Pro із сенсорним OLED-екраномPhoto28 жовтня, 17:51 • 10965 перегляди
Усик спародіював святкування Роналду на тлі футболки Мессі PhotoVideo28 жовтня, 18:17 • 11765 перегляди
Українця в Монако підозрюють у причетності до загибелі члена князівської родини28 жовтня, 19:00 • 5916 перегляди
Публікації
Тарифи на воду перевірятимуть за новими правилами: чи зменшаться платіжки українців28 жовтня, 18:10 • 23269 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі потребує доопрацювання: у ФПУ пояснили, чому просять президента накласти вето
Ексклюзив
28 жовтня, 15:20 • 37865 перегляди
Заміна літніх шин на зимові: коли варто робити, та чи передбачені штрафи 28 жовтня, 13:32 • 31274 перегляди
82-га річниця вигнання нацистських окупантів з України: історія, ціна та сьогодення28 жовтня, 12:10 • 38209 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
28 жовтня, 08:35 • 58332 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Меланія Трамп
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Фінляндія
Польща
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян розкрила останні слова батька перед смертю, який передбачив її майбутній успіх02:06 • 78 перегляди
У Великій Британії створили першу розумну викрутку зі штучним інтелектом, яка сама підбирає насадкиVideo01:05 • 1006 перегляди
36 країн офіційно підтвердили участь у Євробаченні-2027, серед них Україна, а Канада дебютує на конкурсі00:06 • 1870 перегляди
Поліція завершила розслідування смерті Хайден Панеттьєрі та назвала офіційну причину23:05 • 2666 перегляди
Тейлор Свіфт розповіла, як відомий співак підкинув їй тисячі цвіркунів і зіпсував сон на кілька місяців22:05 • 3366 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
Техніка
Свіфт
The Times

Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікації виборів після втрати більшості в парламенті Ізраїлю

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Нетаньягу заявив про порушення після втрати блоком більшості в Кнесеті, але доказів не оприлюднено. Остаточні результати ще не готові.

Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікації виборів після втрати більшості в парламенті Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив арабські політичні партії у фальсифікації парламентських виборів після того, як попередні результати показали відсутність більшості в його політичного блоку. Водночас жодних доказів можливих порушень наразі не оприлюднено. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Партія Нетаньягу "Лікуд" заявила про нібито масштабні порушення під час голосування, зокрема підкуп виборців, погрози, насильство та використання забороненого програмного забезпечення.

У партії стверджують, що мають "сотні свідчень і доказів", які планують передати поліції, службі безпеки Шин-Бет та Центральній виборчій комісії. Однак публічно ці матеріали поки не представили.

Жоден політичний блок не отримав більшості в Кнесеті

Після підрахунку більшості голосів блок Нетаньягу здобуває 53 місця зі 120 у парламенті. Опозиційний блок на чолі з партією "Яшар" Гаді Айзенкота отримує 48 мандатів, а арабські партії "Раам" та "Об'єднаний список" – 19.

Для формування парламентської більшості необхідний щонайменше 61 депутатський мандат.

Нетаньягу опублікував ШІ-зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом25.10.26, 23:15 • 13863 перегляди

За інформацією The Times of Israel, Центральна виборча комісія розглядає звернення "Лікуду". Водночас один із її високопосадовців раніше відкинув звинувачення у виборчих махінаціях.

Лідер опозиції Гаді Айзенкот назвав результати поразкою Нетаньягу та закликав його піти у відставку.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог наступного тижня розпочне консультації з політичними партіями щодо формування уряду.

Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути ще одного раунду виборів

– наголосив Герцог.

Остаточні результати голосування ще можуть змінитися, оскільки залишаються непідрахованими сотні тисяч бюлетенів, зокрема голоси військовослужбовців. Підрахунок планують завершити до кінця п'ятниці.

Вибори в Ізраїлі не дають більшості Нетаньягу чи опозиції - що це означає28.10.26, 09:00 • 5522 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу