Нетаньягу звинуватив арабські партії у фальсифікації виборів після втрати більшості в парламенті Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив арабські політичні партії у фальсифікації парламентських виборів після того, як попередні результати показали відсутність більшості в його політичного блоку. Водночас жодних доказів можливих порушень наразі не оприлюднено. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

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Партія Нетаньягу "Лікуд" заявила про нібито масштабні порушення під час голосування, зокрема підкуп виборців, погрози, насильство та використання забороненого програмного забезпечення.

У партії стверджують, що мають "сотні свідчень і доказів", які планують передати поліції, службі безпеки Шин-Бет та Центральній виборчій комісії. Однак публічно ці матеріали поки не представили.

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Після підрахунку більшості голосів блок Нетаньягу здобуває 53 місця зі 120 у парламенті. Опозиційний блок на чолі з партією "Яшар" Гаді Айзенкота отримує 48 мандатів, а арабські партії "Раам" та "Об'єднаний список" – 19.

Для формування парламентської більшості необхідний щонайменше 61 депутатський мандат.

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За інформацією The Times of Israel, Центральна виборча комісія розглядає звернення "Лікуду". Водночас один із її високопосадовців раніше відкинув звинувачення у виборчих махінаціях.

Лідер опозиції Гаді Айзенкот назвав результати поразкою Нетаньягу та закликав його піти у відставку.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог наступного тижня розпочне консультації з політичними партіями щодо формування уряду.

Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути ще одного раунду виборів – наголосив Герцог.

Остаточні результати голосування ще можуть змінитися, оскільки залишаються непідрахованими сотні тисяч бюлетенів, зокрема голоси військовослужбовців. Підрахунок планують завершити до кінця п'ятниці.

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