Нетаньягу опублікував ШІ-зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу за два дні до виборів опублікував зображення, створене штучним інтелектом, на якому показаний ядерний вибух над Тель-Авівом. Про це повідомляє УНН.

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Зображення, опубліковане в офіційному акаунті Нетаньяху в Instagram, показує величезну грибоподібну хмару, що піднімається над густонаселеним містом, а величезний вибух охоплює будівлі під нею.

У дописі Нетаньягу попередив, що Ізраїль стикається з екзистенційною загрозою з боку Ірану, і що безпека країни залежить від результатів виборів, які відбудуться у вівторок.

Держава Ізраїль перебуває в екзистенційній небезпеці, якою нам погрожують Іран та його поплічники. Вражає, що нічого не змінилося, і більше того, все стало ще небезпечнішим через екзистенційну небезпеку, яку становить Іран та вісь зла - написав Нетаньягу.

Він додав, що події та нові висновки вимагають від громадськості "відкласти суперечки та думати лише про найважливіше питання: "припинення роботи в Ірані".

Нагадаємо

В Ізраїлі напередодні парламентських виборів, які відбудуться 27 жовтня, пройшли масові протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Учасники акцій вимагають незалежного розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та встановлення відповідальності влади за провали у сфері безпеки.

Десятки делегатів залишили залу ООН під час виступу Нетаньягу