Нетаньягу опублікував ШІ-зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом
Київ • УНН
За два дні до виборів Нетаньягу оприлюднив ШІ-зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Він назвав Іран екзистенційною загрозою.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу за два дні до виборів опублікував зображення, створене штучним інтелектом, на якому показаний ядерний вибух над Тель-Авівом. Про це повідомляє УНН.
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Зображення, опубліковане в офіційному акаунті Нетаньяху в Instagram, показує величезну грибоподібну хмару, що піднімається над густонаселеним містом, а величезний вибух охоплює будівлі під нею.
У дописі Нетаньягу попередив, що Ізраїль стикається з екзистенційною загрозою з боку Ірану, і що безпека країни залежить від результатів виборів, які відбудуться у вівторок.
Держава Ізраїль перебуває в екзистенційній небезпеці, якою нам погрожують Іран та його поплічники. Вражає, що нічого не змінилося, і більше того, все стало ще небезпечнішим через екзистенційну небезпеку, яку становить Іран та вісь зла
Він додав, що події та нові висновки вимагають від громадськості "відкласти суперечки та думати лише про найважливіше питання: "припинення роботи в Ірані".
Нагадаємо
В Ізраїлі напередодні парламентських виборів, які відбудуться 27 жовтня, пройшли масові протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Учасники акцій вимагають незалежного розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та встановлення відповідальності влади за провали у сфері безпеки.
Десятки делегатів залишили залу ООН під час виступу Нетаньягу24.09.26, 23:14 • 22753 перегляди