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В Ізраїлі напередодні парламентських виборів спалахнули протести з вимогою притягнути Нетаньягу до відповідальності

Київ • УНН

 • 766 перегляди

В Ізраїлі протестують проти Нетаньягу напередодні виборів 27 жовтня. Демонстранти вимагають розслідувати напад ХАМАС 7 жовтня.

В Ізраїлі напередодні парламентських виборів спалахнули протести з вимогою притягнути Нетаньягу до відповідальності
Фото: АР

В Ізраїлі напередодні парламентських виборів, які відбудуться 27 жовтня, пройшли масові протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Учасники акцій вимагають незалежного розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та встановлення відповідальності влади за провали у сфері безпеки. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.

Деталі

Один з останніх великих мітингів перед голосуванням відбувся на площі Заручників у Тель-Авіві. Серед протестувальників були родичі загиблих під час нападу ХАМАС, які досі не отримали відповідей, чому ізраїльська розвідка не змогла попередити атаку.

Ми вимагаємо правди. Ми хочемо знати, чому сталася різанина 7 жовтня, чому загинуло 1200 людей. Ми хочемо справжнього розслідування того, що сталося до того дня

– заявила Сігал Манзурі, яка втратила двох доньок.

Нетаньягу звинувачують у провалах безпеки

За інформацією LRT, попереднє розслідування ізраїльської внутрішньої розвідки виявило, що низка рішень попередніх урядів Нетаньягу створила умови для нападу ХАМАС.

Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід07.10.26, 15:51 • 40124 перегляди

Сам прем'єр-міністр виступає проти ширшого незалежного розслідування, стверджуючи, що воно матиме політичний характер.

Протестувальники також критикують владу за тривале повернення заручників, корупційні скандали та поглиблення розколу в ізраїльському суспільстві.

Додаткове невдоволення викликає ситуація на Західному березі річки Йордан. Напередодні виборів ізраїльська влада розпочала там нову військову операцію, яка передбачає евакуацію понад тисячі палестинців і знесення частини будинків.

Національна безпека та відповідальність за події 7 жовтня стали одними з центральних питань передвиборчої кампанії в Ізраїлі.

Ізраїль закриє всі переходи на Західному березі Йордану в день виборів - BBC25.10.26, 17:02 • 2568 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвіт
Теракт
Евакуація
Мітинги в Україні
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу
Тель-Авів