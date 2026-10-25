В Ізраїлі напередодні парламентських виборів спалахнули протести з вимогою притягнути Нетаньягу до відповідальності
Київ • УНН
В Ізраїлі протестують проти Нетаньягу напередодні виборів 27 жовтня. Демонстранти вимагають розслідувати напад ХАМАС 7 жовтня.
В Ізраїлі напередодні парламентських виборів, які відбудуться 27 жовтня, пройшли масові протести проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Учасники акцій вимагають незалежного розслідування нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року та встановлення відповідальності влади за провали у сфері безпеки. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.
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Один з останніх великих мітингів перед голосуванням відбувся на площі Заручників у Тель-Авіві. Серед протестувальників були родичі загиблих під час нападу ХАМАС, які досі не отримали відповідей, чому ізраїльська розвідка не змогла попередити атаку.
Ми вимагаємо правди. Ми хочемо знати, чому сталася різанина 7 жовтня, чому загинуло 1200 людей. Ми хочемо справжнього розслідування того, що сталося до того дня
Нетаньягу звинувачують у провалах безпеки
За інформацією LRT, попереднє розслідування ізраїльської внутрішньої розвідки виявило, що низка рішень попередніх урядів Нетаньягу створила умови для нападу ХАМАС.
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Сам прем'єр-міністр виступає проти ширшого незалежного розслідування, стверджуючи, що воно матиме політичний характер.
Протестувальники також критикують владу за тривале повернення заручників, корупційні скандали та поглиблення розколу в ізраїльському суспільстві.
Додаткове невдоволення викликає ситуація на Західному березі річки Йордан. Напередодні виборів ізраїльська влада розпочала там нову військову операцію, яка передбачає евакуацію понад тисячі палестинців і знесення частини будинків.
Національна безпека та відповідальність за події 7 жовтня стали одними з центральних питань передвиборчої кампанії в Ізраїлі.
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