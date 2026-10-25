Ізраїль закриє всі переходи на Західному березі Йордану в день виборів - BBC

Ізраїль оголосив про закриття всіх наземних контрольно-пропускних пунктів між своєю територією та окупованим Західним берегом річки Йордан 27 жовтня, у день парламентських виборів. Рішення ухвалили на тлі загострення ситуації в Хевроні, де після загибелі двох ізраїльських військовослужбовців триває масштабна військова операція. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

За інформацією ізраїльських військових, обмеження запроваджуватимуть поетапно. Протягом 25–26 жовтня палестинським працівникам заборонено в'їзд на територію ізраїльських поселень Західного берега та Йорданської долини, за винятком окремих промислових зон.

У вівторок, 27 жовтня, коли в Ізраїлі відбудуться парламентські вибори, всі наземні переходи між країною та Західним берегом будуть закриті. Обмеження також поширюватимуться на промислові зони.

Ізраїльська влада пояснює рішення необхідністю посилення заходів безпеки під час голосування. Очікується, що після завершення виборів обмеження скасують. Рішення ухвалили після нападу 23 жовтня поблизу Хеврона, внаслідок якого загинули двоє ізраїльських військовослужбовців, ще троє зазнали поранень. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), двох нападників було вбито вогнем у відповідь.

Після інциденту ізраїльські сили розпочали масштабну операцію на Західному березі. За інформацією військових, протягом 23–24 жовтня силовики провели рейди приблизно у 40 районах, перевірили близько 400 об'єктів та затримали орієнтовно 40 підозрюваних. Основні операції відбуваються у Хевроні та прилеглих населених пунктах. Військові перекрили дороги, обмежили пересування мешканців і розпочали знесення низки будівель, які ізраїльська сторона вважає незаконними або такими, що становлять загрозу безпеці.

За даними місцевої влади, які наводить Associated Press, через військову операцію свої домівки були змушені залишити понад 2,6 тисячі палестинців. Обмеження також призвели до перебоїв у роботі навчальних закладів, підприємств та ускладнили доступ населення до медичної допомоги.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що мешканці окремих районів не зможуть повернутися до своїх будинків до завершення операції проти інфраструктури ХАМАС.

Контекст

Водночас палестинська влада засудила дії ізраїльських військових, звинувативши їх у примусовому переміщенні цивільного населення та руйнуванні житлової забудови. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після нападу в Хевроні пообіцяв жорстку відповідь і наголосив на необхідності запобігання новим атакам.

Загострення ситуації відбувається напередодні парламентських виборів, запланованих на 27 жовтня. Питання безпеки та палестинсько-ізраїльського конфлікту залишаються одними з ключових тем передвиборчої кампанії.

Наразі невідомо, скільки триватиме військова операція в Хевроні та коли всі переміщені мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

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