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Израиль закроет все переходы на Западном берегу реки Иордан в день выборов - BBC

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Израиль закроет все наземные переходы с Западным берегом 27 октября из-за парламентских выборов и обострения ситуации в Хевроне. Более 2,6 тысячи палестинцев покинули свои дома.

Израиль закроет все переходы на Западном берегу реки Иордан в день выборов - BBC

Израиль объявил о закрытии всех наземных контрольно-пропускных пунктов между своей территорией и оккупированным Западным берегом реки Иордан 27 октября, в день парламентских выборов. Решение приняли на фоне обострения ситуации в Хевроне, где после гибели двух израильских военнослужащих продолжается масштабная военная операция. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

По информации израильских военных, ограничения будут вводиться поэтапно. В течение 25–26 октября палестинским работникам запрещен въезд на территорию израильских поселений Западного берега и Иорданской долины, за исключением отдельных промышленных зон.

Во вторник, 27 октября, когда в Израиле состоятся парламентские выборы, все наземные переходы между страной и Западным берегом будут закрыты. Ограничения также будут распространяться на промышленные зоны.

Израильские власти объясняют решение необходимостью усиления мер безопасности во время голосования. Ожидается, что после завершения выборов ограничения отменят. Решение приняли после нападения 23 октября возле Хеврона, в результате которого погибли двое израильских военнослужащих, еще трое получили ранения. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), двое нападавших были убиты ответным огнем.

После инцидента израильские силы начали масштабную операцию на Западном берегу. По информации военных, в течение 23–24 октября силовики провели рейды примерно в 40 районах, проверили около 400 объектов и задержали ориентировочно 40 подозреваемых. Основные операции проходят в Хевроне и прилегающих населенных пунктах. Военные перекрыли дороги, ограничили передвижение жителей и начали снос ряда зданий, которые израильская сторона считает незаконными или представляющими угрозу безопасности.

По данным местных властей, которые приводит Associated Press, из-за военной операции свои дома были вынуждены покинуть более 2,6 тысячи палестинцев. Ограничения также привели к перебоям в работе учебных заведений, предприятий и осложнили доступ населения к медицинской помощи.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жители отдельных районов не смогут вернуться в свои дома до завершения операции против инфраструктуры ХАМАС.

Контекст

В то же время палестинские власти осудили действия израильских военных, обвинив их в принудительном перемещении гражданского населения и разрушении жилой застройки. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после нападения в Хевроне пообещал жесткий ответ и подчеркнул необходимость предотвращения новых атак.

Обострение ситуации происходит накануне парламентских выборов, запланированных на 27 октября. Вопросы безопасности и палестино-израильского конфликта остаются одними из ключевых тем предвыборной кампании.

В настоящее время неизвестно, сколько продлится военная операция в Хевроне и когда все перемещенные жители смогут вернуться в свои дома.

Напомним

Военные США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс США.

Александра Василенко

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