Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом
Киев • УНН
За два дня до выборов Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Он назвал Иран экзистенциальной угрозой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до выборов опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение, на котором показан ядерный взрыв над Тель-Авивом. Об этом сообщает УНН.
Детали
Изображение, опубликованное в официальном аккаунте Нетаньяху в Instagram, показывает огромное грибовидное облако, поднимающееся над густонаселённым городом, а огромный взрыв охватывает находящиеся под ним здания.
В публикации Нетаньяху предупредил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана и что безопасность страны зависит от результатов выборов, которые состоятся во вторник.
Государство Израиль находится в экзистенциальной опасности, которой нам угрожают Иран и его приспешники. Поразительно, что ничего не изменилось, более того, всё стало ещё опаснее из-за экзистенциальной опасности, которую представляют Иран и ось зла
Он добавил, что события и новые выводы требуют от общественности «отложить споры и думать только о самом важном вопросе: «прекращении работы в Иране».
Напомним
В Израиле накануне парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, прошли массовые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акций требуют независимого расследования нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и установления ответственности властей за провалы в сфере безопасности.
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