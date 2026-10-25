Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до выборов опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение, на котором показан ядерный взрыв над Тель-Авивом. Об этом сообщает УНН.

Детали

Изображение, опубликованное в официальном аккаунте Нетаньяху в Instagram, показывает огромное грибовидное облако, поднимающееся над густонаселённым городом, а огромный взрыв охватывает находящиеся под ним здания.

В публикации Нетаньяху предупредил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана и что безопасность страны зависит от результатов выборов, которые состоятся во вторник.

Государство Израиль находится в экзистенциальной опасности, которой нам угрожают Иран и его приспешники. Поразительно, что ничего не изменилось, более того, всё стало ещё опаснее из-за экзистенциальной опасности, которую представляют Иран и ось зла - написал Нетаньяху.

Он добавил, что события и новые выводы требуют от общественности «отложить споры и думать только о самом важном вопросе: «прекращении работы в Иране».

Напомним

В Израиле накануне парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, прошли массовые протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Участники акций требуют независимого расследования нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и установления ответственности властей за провалы в сфере безопасности.

Десятки делегатов покинули зал ООН во время выступления Нетаньяху