Нетаньяху обвинил арабские партии в фальсификации выборов после утраты большинства в парламенте Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил арабские политические партии в фальсификации парламентских выборов после того, как предварительные результаты показали отсутствие большинства у его политического блока. При этом никаких доказательств возможных нарушений пока не обнародовано. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Партия Нетаньяху «Ликуд» заявила о якобы масштабных нарушениях во время голосования, в частности подкупе избирателей, угрозах, насилии и использовании запрещённого программного обеспечения.

В партии утверждают, что располагают «сотнями свидетельств и доказательств», которые планируют передать полиции, службе безопасности Шин-Бет и Центральной избирательной комиссии. Однако публично эти материалы пока не представили.

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После подсчёта большинства голосов блок Нетаньяху получает 53 места из 120 в парламенте. Оппозиционный блок во главе с партией «Яшар» Гади Айзенкота получает 48 мандатов, а арабские партии «Раам» и «Объединённый список» – 19.

Для формирования парламентского большинства необходим как минимум 61 депутатский мандат.

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По информации The Times of Israel, Центральная избирательная комиссия рассматривает обращение «Ликуда». В то же время один из её высокопоставленных сотрудников ранее отверг обвинения в избирательных махинациях.

Лидер оппозиции Гади Айзенкот назвал результаты поражением Нетаньяху и призвал его уйти в отставку.

Президент Израиля Ицхак Герцог на следующей неделе начнёт консультации с политическими партиями по вопросу формирования правительства.

Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать ещё одного раунда выборов – подчеркнул Герцог.

Окончательные результаты голосования ещё могут измениться, поскольку остаются неподсчитанными сотни тысяч бюллетеней, в частности голоса военнослужащих. Подсчёт планируют завершить до конца пятницы.

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