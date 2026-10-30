Выборы в Израиле: блок Нетаньяху получил 53 мандата, но не завоевал большинства в Кнессете

Центральная избирательная комиссия Израиля обработала 99,9% бюллетеней на выборах в Кнессет. По данным ЦИК, блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 53 места из 120, оппозиция во главе с Гади Айзенкотом — 48, поэтому ни одна политическая сила не получила 61 мандат для формирования коалиции, сообщает УНН.

Детали

По результатам голосования арабские партии вместе получают 19 мест в парламенте, что является рекордом в истории Израиля.

Окончательные официальные результаты выборов должны быть опубликованы 4 ноября.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил арабские политические партии в фальсификации парламентских выборов после того, как предварительные результаты показали отсутствие большинства у его политического блока.

Выборы в Израиле не дают большинства Нетаньяху или оппозиции - что это означает