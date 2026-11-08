Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
Киев • УНН
Президент Израиля предоставил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства. У него будет 28 дней с возможным продлением ещё на 14.
Президент Израиля Ицхак Герцог предоставил лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства страны. Об этом сообщает N12News, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что Герцог принял соответствующее решение после переговоров с «представителями политической системы», а также встречи с Айзенкотом и действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Церемония вручения мандата состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 в резиденции президента. После этого у Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. При этом президент имеет право предоставить ему дополнительный срок продолжительностью до 14 дней.
Выборы в Израиле не дают большинства Нетаньяху или оппозиции - что это означает28.10.26, 09:00 • 6270 просмотров
Справочно
Гади Айзенкот — израильский политик, бывший военный. В 2015–2019 годах он возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Айзенкот прослужил в израильской армии 41 год, пройдя путь от военнослужащего до начальника Генштаба. Несколько лет назад он начал политическую карьеру и стал депутатом Кнессета.
После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года вошел в военный кабинет Израиля. В 2025 году основал собственную центристскую партию «Яшар».
На выборах 2026 года возглавил оппозиционный блок, выступивший против дальнейшего пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьера.
Напомним
По результатам выборов в Израиле блок Нетаньяху получил 53 мандата, но не добился большинства в Кнессете.
Нетаньяху обвинил арабские партии в фальсификации выборов после утраты большинства в парламенте Израиля29.10.26, 03:56 • 5045 просмотров