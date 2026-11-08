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The Washington Post

Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Президент Израиля предоставил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства. У него будет 28 дней с возможным продлением ещё на 14.

Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство

Президент Израиля Ицхак Герцог предоставил лидеру партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства страны. Об этом сообщает N12News, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Герцог принял соответствующее решение после переговоров с «представителями политической системы», а также встречи с Айзенкотом и действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Церемония вручения мандата состоится в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 в резиденции президента. После этого у Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. При этом президент имеет право предоставить ему дополнительный срок продолжительностью до 14 дней.

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Справочно

Гади Айзенкот — израильский политик, бывший военный. В 2015–2019 годах он возглавлял Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Айзенкот прослужил в израильской армии 41 год, пройдя путь от военнослужащего до начальника Генштаба. Несколько лет назад он начал политическую карьеру и стал депутатом Кнессета.

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года вошел в военный кабинет Израиля. В 2025 году основал собственную центристскую партию «Яшар».

На выборах 2026 года возглавил оппозиционный блок, выступивший против дальнейшего пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьера.

Напомним

По результатам выборов в Израиле блок Нетаньяху получил 53 мандата, но не добился большинства в Кнессете.

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Вадим Хлюдзинский

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