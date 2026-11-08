росія атакувала Дніпро 8 листопада: кількість постраждалих зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру 8 листопада збільшилась до трьох людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Дві жінки та чоловік отримали допомогу медиків на місці. Від госпіталізації відмовилися - йдеться в дописі чиновника.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки на приватний сектор у передмісті Дніпра.

Водночас ворог завдав ще ударів по місту, через що сталися займання складів та вантажівок на автотранспортному підприємстві. Постраждалих нема.

Контекст

У неділю, 8 листопада, російські війська здійснили удар безпілотником по передмістю Дніпра, одна людина загинула.

Нагадаємо

Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.