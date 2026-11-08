росія атакувала Дніпро 8 листопада: кількість постраждалих зросла до трьох
Київ • УНН
Унаслідок удару рф по передмістю Дніпра постраждали дві жінки та чоловік. У місті загорілися склади й вантажівки.
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру 8 листопада збільшилась до трьох людей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Дві жінки та чоловік отримали допомогу медиків на місці. Від госпіталізації відмовилися
Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки на приватний сектор у передмісті Дніпра.
Водночас ворог завдав ще ударів по місту, через що сталися займання складів та вантажівок на автотранспортному підприємстві. Постраждалих нема.
Контекст
У неділю, 8 листопада, російські війська здійснили удар безпілотником по передмістю Дніпра, одна людина загинула.
Нагадаємо
Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.