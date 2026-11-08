россия атаковала Днепр 8 ноября: число пострадавших возросло до трёх

Количество пострадавших в результате российского удара по Днепру 8 ноября увеличилось до трех человек. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

Две женщины и мужчина получили помощь медиков на месте. От госпитализации отказались - говорится в сообщении чиновника.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки на частный сектор в пригороде Днепра.

В то же время враг нанес еще несколько ударов по городу, в результате чего произошло возгорание складов и грузовиков на автотранспортном предприятии. Пострадавших нет.

Контекст

В воскресенье, 8 ноября, российские войска нанесли удар беспилотником по пригороду Днепра, один человек погиб.

Напомним

Из-за российской ночной атаки 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре.