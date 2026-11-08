Удари рф по Дніпру 8 листопада: загинула людина, у місті знеструмлені тягові підстанції

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У неділю, 8 листопада, російські війська здійснили удар безпілотником по передмістю Дніпра, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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Внаслідок удару був зруйнований приватний будинок. Під його завалами опинились люди, зазначив Ганжа. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Водночас міський голова Борис Філатов окреслив ситуацію з енергетикою і водопостачанням у місті.

Стаціонарні пункти незламності працюють. За потреби розгортатимемо й пересувні. Усі тягові підстанції знеструмлені, а отже жоден електротранспорт у місті не їздить. На маршрути ліній вже виходять додаткові автобуси. Метрополітен відкритий як укриття. Також станом на зараз стабілізували каналізацію. Лівий берег "запускають" з генераторів. Вода буде. Щодо правого - енергетики працюють. Світлофори на найзавантаженіших перехрестях живляться від акумуляторів. Міські лікарні мають енергетичну автономію та відповідні запаси. Тож лікувальний процес не переривається. Місто в постійній в комунікації з енергетиками та ОВА - йдеться в дописі чиновника в соцмережах.

Окремо Філатов прокоментував ситуацію з теплопостачанням у місті.

Принагідно нагадую, що електрика - це наявність води, а вода - це теплоносій, а теплоносій - це опалення. А коли вам здається, що у вас блимнуло світло і тепер все "точно повинно запрацювати", то треба розуміти, що для великого складного обладнання станцій та котелень це має руйнівний ефект. Через це доводиться не лише перезапускати насоси, а й ліквідовувати гідроудари та розриви мереж. І водоканал, який "накопав по місту ями", робить це не тому, що їм так хочеться. Це через те, що розриває труби їх потрібно міняти - зазначив міський голова.

Нагадаємо

Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російського обстрілу 8 листопада було пошкоджено склад продовольчих продуктів у Одесі, загинула людина.