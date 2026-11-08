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Удари рф по Дніпру 8 листопада: загинула людина, у місті знеструмлені тягові підстанції

Київ • УНН

 • 1180 перегляди

російський безпілотник зруйнував приватний будинок у передмісті Дніпра, під завалами опинилися люди. У місті важка ситуація з електро- і водопостачанням.

Удари рф по Дніпру 8 листопада: загинула людина, у місті знеструмлені тягові підстанції
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У неділю, 8 листопада, російські війська здійснили удар безпілотником по передмістю Дніпра, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Внаслідок удару був зруйнований приватний будинок. Під його завалами опинились люди, зазначив Ганжа. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Водночас міський голова Борис Філатов окреслив ситуацію з енергетикою і водопостачанням у місті.

Стаціонарні пункти незламності працюють. За потреби розгортатимемо й пересувні. Усі тягові підстанції знеструмлені, а отже жоден електротранспорт у місті не їздить. На маршрути ліній вже виходять додаткові автобуси. Метрополітен відкритий як укриття. Також станом на зараз стабілізували каналізацію. Лівий берег "запускають" з генераторів. Вода буде. Щодо правого - енергетики працюють. Світлофори на найзавантаженіших перехрестях живляться від акумуляторів. Міські лікарні мають енергетичну автономію та відповідні запаси. Тож лікувальний процес не переривається. Місто в постійній в комунікації з енергетиками та ОВА

- йдеться в дописі чиновника в соцмережах.

Окремо Філатов прокоментував ситуацію з теплопостачанням у місті.

Принагідно нагадую, що електрика - це наявність води, а вода - це теплоносій, а теплоносій - це опалення. А коли вам здається, що у вас блимнуло світло і тепер все "точно повинно запрацювати", то треба розуміти, що для великого складного обладнання станцій та котелень це має руйнівний ефект. Через це доводиться не лише перезапускати насоси, а й ліквідовувати гідроудари та розриви мереж. І водоканал, який "накопав по місту ями", робить це не тому, що їм так хочеться. Це через те, що розриває труби їх потрібно міняти

- зазначив міський голова.

Нагадаємо

Через російську нічну атаку 8 листопада без світла залишилися понад 600 тисяч мешканців області в Павлоградському, Самарівському, Камʼянському, Дніпровському районах Дніпропетровської області, а також в самому місті Дніпро.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російського обстрілу 8 листопада було пошкоджено склад продовольчих продуктів у Одесі, загинула людина.

Євген Устименко

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