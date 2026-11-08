російський удар зруйнував склад продуктів в Одесі, є загиблий

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Внаслідок російського обстрілу 8 листопада було пошкоджено склад продовольчих продуктів у Одесі, загинула людина. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

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Пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення. Зранку росіяни влучили у склад продовольчих продуктів, вже атакований ними раніше. Виникла масштабна пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. На місцях подій триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 8 листопада, росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Азовського моря, 164 ударними БПЛА типу Shahed (112 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".