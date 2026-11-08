российский удар разрушил склад продуктов в Одессе, есть погибший

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В результате российского обстрела 8 ноября был повреждён склад продовольственных товаров в Одессе, погиб человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передаёт УНН.

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Повреждены административное здание и заброшенное нежилое помещение. Утром россияне попали в склад продовольственных товаров, который уже ранее подвергался их атаке. Возник масштабный пожар. Информация о пострадавших не поступала. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".