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российский удар разрушил склад продуктов в Одессе, есть погибший

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В Одессе из-за российского обстрела загорелся склад продовольственных товаров, повреждены здания. Погиб один человек.

российский удар разрушил склад продуктов в Одессе, есть погибший
Фото: t.me/odeskaODA

В результате российского обстрела 8 ноября был повреждён склад продовольственных товаров в Одессе, погиб человек. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передаёт УНН.

Подробности

Повреждены административное здание и заброшенное нежилое помещение. Утром россияне попали в склад продовольственных товаров, который уже ранее подвергался их атаке. Возник масштабный пожар. Информация о пострадавших не поступала. На местах происшествий продолжается ликвидация последствий, работают все соответствующие службы

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на воскресенье, 8 ноября, россияне атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Азовского моря, 164 ударными БПЛА типа Shahed (112 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".

Евгений Устименко

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