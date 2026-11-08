Удары рф по Днепру 8 ноября: погиб человек, в городе обесточены тяговые подстанции

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В воскресенье, 8 ноября, российские войска нанесли удар беспилотником по пригороду Днепра, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.

Детали

В результате удара был разрушен частный дом. Под его завалами оказались люди, отметил Ганжа. На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

В то же время городской голова Борис Филатов описал ситуацию с энергоснабжением и водоснабжением в городе.

Стационарные пункты несокрушимости работают. При необходимости будем разворачивать и мобильные. Все тяговые подстанции обесточены, а значит, ни один электротранспорт в городе не ездит. На маршруты линий уже выходят дополнительные автобусы. Метрополитен открыт как укрытие. Также на данный момент стабилизировали работу канализации. Левый берег "запускают" от генераторов. Вода будет. Что касается правого - энергетики работают. Светофоры на самых загруженных перекрестках питаются от аккумуляторов. Городские больницы имеют энергетическую автономию и соответствующие запасы. Поэтому лечебный процесс не прерывается. Город постоянно находится на связи с энергетиками и ОВА - говорится в сообщении чиновника в соцсетях.

Отдельно Филатов прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в городе.

Заодно напоминаю, что электричество - это наличие воды, а вода - это теплоноситель, а теплоноситель - это отопление. А когда вам кажется, что у вас моргнул свет и теперь всё "точно должно заработать", то нужно понимать, что для большого сложного оборудования станций и котельных это имеет разрушительный эффект. Из-за этого приходится не только перезапускать насосы, но и ликвидировать гидроудары и разрывы сетей. И водоканал, который "выкопал по городу ямы", делает это не потому, что им так хочется. Это из-за того, что трубы разрывает, их нужно менять - отметил городской голова.

Напомним

Из-за российской ночной атаки 8 ноября без света остались более 600 тысяч жителей области в Павлоградском, Самаровском, Каменском, Днепровском районах Днепропетровской области, а также в самом городе Днепре.

Также УНН сообщал, что в результате российского обстрела 8 ноября был поврежден склад продовольственных товаров в Одессе, погиб человек.