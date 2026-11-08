На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих
Київ • УНН
На Київщині загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих через роботу генератора в підвалі. На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом.
У Київській області внаслідок роботи генератора у підвалі загинула 14-річна дівчинка та двоє дорослих. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.
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Крім того, на Кіровоградщині літня жінка потрапила до лікарні з отруєнням чадним газом через порушення правил обігріву.
У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів та опалювальних приладів.
Зокрема, генератори дозволено встановлювати лише на відкритому повітрі, на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей і стін. Використовувати їх у підвалах або на балконах категорично заборонено.
Також рятувальники нагадують про необхідність перевіряти тягу в димоходах і справність вентиляції. Не можна використовувати газові плити для обігріву приміщень.
У разі виникнення небезпеки необхідно телефонувати за номером 101.
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