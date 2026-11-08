На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих

$45.4451.04
ukenru
12:04 • 15070 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
10:59 • 20863 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 22709 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 32559 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 35422 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 52968 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 41611 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 49674 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
7 листопада, 19:23 • 40693 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
7 листопада, 18:53 • 30498 перегляди
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
"Вимагання найвищого рівня": Трамп доручив Мін’юсту США перевірити погрози демократів імпічментом8 листопада, 06:02 • 11462 перегляди
Атака рф на Дніпропетровщину: без світла залишились понад 600 000 людей8 листопада, 06:32 • 5190 перегляди
Нова Зеландія опинилася на порозі зміни влади: хто переміг на виборах і чому країна чекає остаточних результатів8 листопада, 07:58 • 8216 перегляди
Обстріли рф спричинили аварійні відключення у трьох областях: де найгірша ситуація09:52 • 21105 перегляди
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року11:27 • 13659 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року11:27 • 13813 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 32554 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 64397 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 89972 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 66813 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Антоніо Таяні
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 28454 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 31034 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 37035 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 38808 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 36432 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Х-59
Starlink
Financial Times

На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих

Київ • УНН

 • 102 перегляди

На Київщині загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих через роботу генератора в підвалі. На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом.

На Київщині через роботу генератора у підвалі загинули 14-річна дівчинка та двоє дорослих

У Київській області внаслідок роботи генератора у підвалі загинула 14-річна дівчинка та двоє дорослих. Про це повідомили у ДСНС, пише УНН.

Деталі

Крім того, на Кіровоградщині літня жінка потрапила до лікарні з отруєнням чадним газом через порушення правил обігріву.

У ДСНС закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів та опалювальних приладів.

Зокрема, генератори дозволено встановлювати лише на відкритому повітрі, на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей і стін. Використовувати їх у підвалах або на балконах категорично заборонено.

Також рятувальники нагадують про необхідність перевіряти тягу в димоходах і справність вентиляції. Не можна використовувати газові плити для обігріву приміщень.

У разі виникнення небезпеки необхідно телефонувати за номером 101.

У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко07.11.26, 13:09 • 5918 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Вибухи
Пожежі
Опалення
Відключення світла
Київська область
Кіровоградська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій