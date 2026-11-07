У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко

Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні

Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні

Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні

Масований удар рф пошкодив мережі передачі з АЕС, значні наслідки у столичному регіоні

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

Генштаб підтвердив ураження "Нептунами" виробника комплектуючих для ракет рф "Протон" в орлі

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури