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У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Києві до тепла підключили 60% багатоквартирних будинків. Водопостачання столиці працює у штатному режимі після нічної атаки рф.

У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко

З 2 листопада у Києві підключили до опалення 60% будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко 7 листопада, передає УНН

Деталі 

"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста", - написав Кличко. 

Раніше Кличко повідомляв, що нічна атака рф пошкодила енергооб'єкти та Північний міст у Києві. 

Нагадаємо 

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочалося підключення житлових будинків до опалення. 

У Києві підключення опалення триває за планом, а роботи проводяться без критичних аномалій. 

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Віталій Кличко
Київ