У Києві підключили до опалення 60% багатоквартирних будинків - Кличко
Київ • УНН
У Києві до тепла підключили 60% багатоквартирних будинків. Водопостачання столиці працює у штатному режимі після нічної атаки рф.
З 2 листопада у Києві підключили до опалення 60% будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко 7 листопада, передає УНН.
Деталі
"Система водопостачання столиці працює в штатному режимі. Також триває підключення до тепла житлових будинків столиці. Наразі теплопостачання подали в 60 відсотків багатоквартирних будинків міста", - написав Кличко.
Раніше Кличко повідомляв, що нічна атака рф пошкодила енергооб'єкти та Північний міст у Києві.
Нагадаємо
У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочалося підключення житлових будинків до опалення.
У Києві підключення опалення триває за планом, а роботи проводяться без критичних аномалій.