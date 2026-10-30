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У Києві з 2 листопада почнуть вмикати опалення у житлових будинках - Кличко

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Києві з 2 листопада розпочнуть підключення житлових будинків до опалення. Опалювальний сезон для соцзакладів стартував 16 жовтня.

У Києві з 2 листопада почнуть вмикати опалення у житлових будинках - Кличко

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнеться підключення житлових будинків до опалення. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

Як зазначив Кличко, опалювальний сезон у Києві стартував ще 16 жовтня — спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Наразі до опалення підключено майже 50% закладів соціальної сфери столиці. Зокрема, тепло вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

Із 2 листопада місто розпочне підключення житлового фонду

- повідомив мер Києва.

Кличко пояснив, що для запуску централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі та має близько 3 тисяч кілометрів теплових мереж, необхідно до семи днів.

Саме тому рішення про початок подачі тепла до житлових будинків ухвалили за кілька днів до прогнозованого різкого зниження температури повітря.

Опалювальний сезон 2026/27: коли чекати тепла в оселях українців13.09.26, 11:26 • 14563 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Опалення
Віталій Кличко
Київ