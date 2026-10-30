У Києві з 2 листопада почнуть вмикати опалення у житлових будинках - Кличко

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнеться підключення житлових будинків до опалення. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише УНН.

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Як зазначив Кличко, опалювальний сезон у Києві стартував ще 16 жовтня — спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Наразі до опалення підключено майже 50% закладів соціальної сфери столиці. Зокрема, тепло вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.

Із 2 листопада місто розпочне підключення житлового фонду - повідомив мер Києва.

Кличко пояснив, що для запуску централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі та має близько 3 тисяч кілометрів теплових мереж, необхідно до семи днів.

Саме тому рішення про початок подачі тепла до житлових будинків ухвалили за кілька днів до прогнозованого різкого зниження температури повітря.

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