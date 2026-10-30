В Киеве с 2 ноября начнут включать отопление в жилых домах — Кличко

В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнется подключение жилых домов к отоплению. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

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Как отметил Кличко, отопительный сезон в Киеве стартовал еще 16 октября — сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы по индивидуальным заявкам их руководителей.

В настоящее время к отоплению подключено почти 50% учреждений социальной сферы столицы. В частности, тепло уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

С 2 ноября город начнет подключение жилого фонда - сообщил мэр Киева.

Кличко объяснил, что для запуска централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе и насчитывает около 3 тысяч километров тепловых сетей, необходимо до семи дней.

Именно поэтому решение о начале подачи тепла в жилые дома приняли за несколько дней до прогнозируемого резкого снижения температуры воздуха.

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