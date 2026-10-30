В Киеве с 2 ноября начнут включать отопление в жилых домах — Кличко

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:33 • 1256 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
14:30 • 1736 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
14:03 • 5460 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
11:58 • 14202 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 15307 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
09:52 • 22252 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 16371 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:22 • 13530 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 13893 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 10502 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
65%
755мм
Популярные новости
Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро30 октября, 06:38 • 7972 просмотра
Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ30 октября, 06:53 • 5428 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21170 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15699 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия09:29 • 14423 просмотра
публикации
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 5450 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 22250 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21306 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 13843 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 33200 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки14:32 • 356 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15810 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 27369 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 24563 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 25973 просмотра
Актуальное
Отопление
Микоян МиГ-29
Старлинк
Ту-160
Ту-95

В Киеве с 2 ноября начнут включать отопление в жилых домах — Кличко

Киев • УНН

 • 864 просмотра

В Киеве с 2 ноября начнут подключать жилые дома к отоплению. Отопительный сезон для социальных учреждений начался 16 октября.

В Киеве с 2 ноября начнут включать отопление в жилых домах — Кличко

В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнется подключение жилых домов к отоплению. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Подробности

Как отметил Кличко, отопительный сезон в Киеве стартовал еще 16 октября — сначала тепло начали подавать в учреждения социальной сферы по индивидуальным заявкам их руководителей.

В настоящее время к отоплению подключено почти 50% учреждений социальной сферы столицы. В частности, тепло уже получают 157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ.

С 2 ноября город начнет подключение жилого фонда

- сообщил мэр Киева.

Кличко объяснил, что для запуска централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе и насчитывает около 3 тысяч километров тепловых сетей, необходимо до семи дней.

Именно поэтому решение о начале подачи тепла в жилые дома приняли за несколько дней до прогнозируемого резкого снижения температуры воздуха.

Отопительный сезон 2026/27: когда ждать тепла в домах украинцев13.09.26, 11:26 • 14564 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Отопление
Виталий Кличко
Киев