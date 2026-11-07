В Киеве к отоплению подключили 60% многоквартирных домов - Кличко

$45.4451.04
ukenru
09:59 • 7688 просмотра
россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
09:50 • 9342 просмотра
Массированный удар рф повредил сети передачи от АЭС, значительные последствия в столичном регионе
07:49 • 13899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Нептунами" производителя комплектующих для ракет рф "Протон" в Орле
06:59 • 13805 просмотра
россия уже использует свой аналог Starlink "Рассвет" над Украиной - ГУР
06:30 • 14221 просмотра
В Киеве после атаки рф сложно со светом, водой и отоплением, Северный мост перекрытPhotoVideo
7 ноября, 04:30 • 20406 просмотра
Украина и Россия впервые готовы договариваться — Трамп
6 ноября, 23:19 • 34399 просмотра
Ракетная атака на Киев: враг наносит удары баллистическими ракетами по объектам инфраструктуры
6 ноября, 22:17 • 30220 просмотра
Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн
6 ноября, 21:15 • 21789 просмотра
В октябре рф потеряла более 54 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными — Сибига
6 ноября, 20:32 • 22059 просмотра
Миссия МВФ начинает работу над вторым и третьим пересмотрами программы EFF — на какой транш рассчитывает Украина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Сборная Украины по хоккею во второй раз победила на Европейском кубке нацийVideo7 ноября, 01:50 • 12517 просмотра
"Зеленые" обвинили АдН в российской пропаганде из-за выступления Мендель в Бундестаге7 ноября, 02:52 • 14273 просмотра
Что отмечают 7 ноября в Украине и мире7 ноября, 03:58 • 6464 просмотра
4 ракеты обезвредили во время массированной атаки рф баллистикой с "Цирконами"07:18 • 13731 просмотра
Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциямPhotoVideo08:41 • 10487 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 26326 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 40502 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 31864 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 56545 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 56500 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Джей Ди Вэнс
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo08:57 • 3866 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 19157 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 18047 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 22205 просмотра
ЕС выдвинул серьёзные обвинения в адрес TikTok — компании грозит крупный штраф6 ноября, 14:12 • 22835 просмотра
Актуальное
Старлинк
9К720 Искандер
Отопление
T-90
Су-34

В Киеве к отоплению подключили 60% многоквартирных домов - Кличко

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В Киеве к теплу подключили 60% многоквартирных домов. Водоснабжение столицы работает в штатном режиме после ночной атаки РФ.

В Киеве к отоплению подключили 60% многоквартирных домов - Кличко

С 2 ноября в Киеве подключили к отоплению 60% домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко 7 ноября, передает УНН

Детали 

"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме. Также продолжается подключение к теплу жилых домов столицы. В настоящее время теплоснабжение подали в 60 процентов многоквартирных домов города", — написал Кличко. 

Ранее Кличко сообщал, что ночная атака рф повредила энергообъекты и Северный мост в Киеве. 

Напомним 

В Киеве с понедельника, 2 ноября, началось подключение жилых домов к отоплению. 

В Киеве подключение отопления продолжается по плану, а работы проводятся без критических аномалий. 

Павел Башинский

ОбществоКиев
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Виталий Кличко
Киев