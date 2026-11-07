В Киеве к отоплению подключили 60% многоквартирных домов - Кличко
Киев • УНН
В Киеве к теплу подключили 60% многоквартирных домов. Водоснабжение столицы работает в штатном режиме после ночной атаки РФ.
С 2 ноября в Киеве подключили к отоплению 60% домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко 7 ноября, передает УНН.
Детали
"Система водоснабжения столицы работает в штатном режиме. Также продолжается подключение к теплу жилых домов столицы. В настоящее время теплоснабжение подали в 60 процентов многоквартирных домов города", — написал Кличко.
Ранее Кличко сообщал, что ночная атака рф повредила энергообъекты и Северный мост в Киеве.
Напомним
В Киеве с понедельника, 2 ноября, началось подключение жилых домов к отоплению.
В Киеве подключение отопления продолжается по плану, а работы проводятся без критических аномалий.