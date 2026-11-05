Підключення опалення у Києві триває за планом - КМДА

У Києві підключення опалення триває за планом, а роботи проводяться без критичних аномалій. Також місту відновлено водопостачання після перебоїв завдяки резервним джерелам живлення. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо енергозабезпечення Києва та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років, передає УНН.

З понеділка ми розпочали опалювальний сезон вже для житлових будинків, перед цим почали запускати тепло в соціальну сферу, тобто в садочки, школи, лікарні, в заклади соціального напрямку, не тільки медичної сфери. Ця робота зараз триває, триває системно, планово. Якихось критичних таких аномалій - немає

Водночас Петро Пантелеєв також пояснив причини перебоїв із водопостачанням.

Повертаючись до складної ситуації хотілося б проговорити питання водопостачання. Ми мали суттєві перебої з водою - чому саме так відбулося? Ми говорили про те, що Київ - велике місто, що системи життєзабезпечення є централізованими - це принцип будівництва ще радянських часів, тому як по водопостачанню, так і по іншим напрямкам, нами проводиться робота щодо резервного живлення, щодо можливості автономного існування таких систем. Якщо говорити про воду - саме завдяки вже попередній проведеній роботі, а це - 104 генератори, це - 16 мегават збудованих електростанцій спеціально під водопостачання - дозволили нам достатньо в стислі терміни відновити воду в будинки киян