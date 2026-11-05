Подключение отопления в Киеве продолжается по плану - КГГА

В Киеве подключение отопления идет по плану, а работы проводятся без критических аномалий. Также в городе восстановили водоснабжение после перебоев благодаря резервным источникам питания. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по вопросам энергоснабжения Киева и подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов, передает УНН.

Детали

С понедельника мы начали отопительный сезон уже для жилых домов, до этого начали запускать тепло в социальную сферу, то есть в детские сады, школы, больницы, в учреждения социального направления, не только медицинской сферы. Эта работа сейчас продолжается, продолжается системно, планово. Каких-то критических аномалий нет - отметил чиновник.

В то же время Петр Пантелеев также объяснил причины перебоев с водоснабжением.

Возвращаясь к сложной ситуации, хотелось бы обсудить вопрос водоснабжения. У нас были существенные перебои с водой - почему именно так произошло? Мы говорили о том, что Киев - большой город, что системы жизнеобеспечения являются централизованными - это принцип строительства еще советских времен, поэтому как по водоснабжению, так и по другим направлениям нами проводится работа по резервному питанию, по возможности автономного функционирования таких систем. Если говорить о воде - именно благодаря уже проведенной ранее работе, а это 104 генератора, это 16 мегаватт построенных электростанций специально для водоснабжения - нам удалось в достаточно сжатые сроки восстановить подачу воды в дома киевлян - добавил Петр Пантелеев.

Напомним

После атак на энергетическую инфраструктуру ситуацию в Киеве стабилизировали. В столице продолжают подавать тепло в дома жителей.