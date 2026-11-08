В Киевской области из-за работы генератора в подвале погибли 14-летняя девочка и двое взрослых
Киев • УНН
В Киевской области погибли 14-летняя девочка и двое взрослых из-за работы генератора в подвале. В Кировоградской области женщина отравилась угарным газом.
В Киевской области в результате работы генератора в подвале погибли 14-летняя девочка и двое взрослых. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
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Кроме того, в Кировоградской области пожилая женщина попала в больницу с отравлением угарным газом из-за нарушения правил обогрева.
В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время использования генераторов и отопительных приборов.
В частности, генераторы разрешено устанавливать только на открытом воздухе, на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и стен. Использовать их в подвалах или на балконах категорически запрещено.
Также спасатели напоминают о необходимости проверять тягу в дымоходах и исправность вентиляции. Нельзя использовать газовые плиты для обогрева помещений.
В случае возникновения опасности необходимо звонить по номеру 101.
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