В Киевской области из-за работы генератора в подвале погибли 14-летняя девочка и двое взрослых

В Киевской области в результате работы генератора в подвале погибли 14-летняя девочка и двое взрослых. Об этом сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

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Кроме того, в Кировоградской области пожилая женщина попала в больницу с отравлением угарным газом из-за нарушения правил обогрева.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время использования генераторов и отопительных приборов.

В частности, генераторы разрешено устанавливать только на открытом воздухе, на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и стен. Использовать их в подвалах или на балконах категорически запрещено.

Также спасатели напоминают о необходимости проверять тягу в дымоходах и исправность вентиляции. Нельзя использовать газовые плиты для обогрева помещений.

В случае возникновения опасности необходимо звонить по номеру 101.

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