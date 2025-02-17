Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

ukenru
Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
15:23 • 15611 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 50679 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 97949 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 113403 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 133029 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 192534 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 168474 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 165626 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152947 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194808 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 101368 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

Экстренные отключения света ввели в Киеве и нескольких областях

17 февраля, 06:42 • 51510 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 118987 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97144 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95086 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 118987 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 161265 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 198334 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 317954 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 247725 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 95086 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 97144 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 109990 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 192534 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 137803 просмотра
Актуальное
Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине

Киев  •  УНН

 • 5124 просмотра

Read in English

В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.

Главы правительств прибывают в Елисейский дворец на неформальную встречу по мирным переговорам по Украине, которая запланирована в Елисейском дворце, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

По информации издания, представлены восемь стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Ожидается также прибытие премьер-министра Польши Дональда Туска и его коллег из Испании (Педро Санчес), Нидерландов (Дик Схооф) и Дании (Метте Фредериксен).

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это17.02.2025, 17:23 • 15622 просмотра

Ожидается, что в обсуждении также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон и Трамп провели разговор перед европейским саммитом17.02.2025, 17:21 • 6681 просмотр

Добавим

Как сообщал УНН, президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
pedro-sanchesПедро Санчес
kir-starmerКир Стармер
mark-ryutteМарк Рютте
mette-frederiksenМетте Фредериксен
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
daniyaДания
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
niderlandiНидерланды
donald-tuskДональд Туск
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы