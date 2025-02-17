Главные европейские лидеры прибыли в Елисейский дворец для встречи по Украине
Киев • УНН
В Париже пройдет неформальная встреча глав правительств восьми европейских стран по Украине. На встрече присутствуют лидеры ЕС и НАТО, включая Макрона, Шольца и других высокопоставленных чиновников.
Главы правительств прибывают в Елисейский дворец на неформальную встречу по мирным переговорам по Украине, которая запланирована в Елисейском дворце, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
По информации издания, представлены восемь стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Ожидается также прибытие премьер-министра Польши Дональда Туска и его коллег из Испании (Педро Санчес), Нидерландов (Дик Схооф) и Дании (Метте Фредериксен).
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Ожидается, что в обсуждении также примут участие председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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Как сообщал УНН, президент Франции созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник. На встрече планируют обсудить проблемы, связанные с заявлениями Дональда Трампа.