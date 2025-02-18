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Зеленський зідзвонився із Макроном після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі

Зеленський зідзвонився із Макроном після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі

Київ • УНН

 • 35633 перегляди

Президент України провів телефонну розмову з французьким лідером після екстреної зустрічі в Парижі. Сторони погодились, що Україні потрібні надійні гарантії безпеки, а не крихке припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким лідером Еммануелем Макроном ситуацію у Європі та гарантії безпеки для України. Про це йдеться у дописі Володимира Зеленського на платформі Х (раніше Twitter), передає УНН.

Деталі

За словами Президента України, дзвінок відбувся після екстренної зустрічі лідерів Європи в Парижі 17 лютого.

Еммануель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України

- повідомив глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що у них "спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки" для України.

"Будь-яке інше рішення без таких гарантій, наприклад крихке припинення вогню, стане тільки черговим обманом з боку росії та прелюдією до нової російської війни проти України чи інших країн Європи", – написав український лідер.

Нагадаємо

В понеділок, 17 лютого у Парижі пройшла неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі були присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про продовження допомоги Україні в логістиці та гуманітарній сфері. Він наголосив на важливості інвестицій у безпеку східного флангу Європи для ефективної підтримки України.

Прем'єр Британії Кір Стармер закликав посилити підтримку України для досягнення справедливого миру. Він наголосив на важливості збереження принципу "миру через силу" та застеріг від зменшення допомоги.

Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про необхідність переозброєння Європи через загрозу від росії. Вона наголосила на важливості не допустити поширення російської агресії за межі України.

"Найближчим часом": посли ЄС планують обговорити надання Україні військової допомоги на 5 млрд євро17.02.25, 21:40 • 34175 переглядiв

Віта Зеленецька

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