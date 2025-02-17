Україна заслуговує на мир через силу - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Відповідну заяву вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережах за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі, передає УНН.
Сьогодні в Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу. Мир, який базується на повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, з надійними гарантіями безпеки
Вона підкреслила, що Європа виконує свою частку у військовій допомозі Україні. Водночас президентка Єврокомісії наголосила на важливості зміцнення обороноздатності самого ЄС.
"Нам потрібен сплеск у розвитку оборони Європи", — додала вона.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикували сьогоднішню зустріч європейських лідерів у Парижі.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що жоден мир не може бути нав’язаний Україні – вона сама повинна визначати власне майбутнє.
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Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер17.02.25, 14:54 • 23344 перегляди