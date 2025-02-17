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Україна заслуговує на мир через силу - фон дер Ляєн

Київ • УНН

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Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Відповідну заяву вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережах за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі, передає УНН

Сьогодні в Парижі ми підтвердили, що Україна заслуговує на мир через силу. Мир, який базується на повазі до її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, з надійними гарантіями безпеки

- написала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Європа виконує свою частку у військовій допомозі Україні. Водночас президентка Єврокомісії наголосила на важливості зміцнення обороноздатності самого ЄС.

"Нам потрібен сплеск у розвитку оборони Європи", — додала вона.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикували сьогоднішню  зустріч європейських лідерів у Парижі. 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа прагне миру, який базується на принципах міжнародного порядку. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на тому, що жоден мир не може бути нав’язаний Україні – вона сама повинна визначати власне майбутнє. 

Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. 

Водночас прем‘єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща й надалі надаватиме допомогу Україні в логістиці та гуманітарній сфері, проте відправка польських військ не розглядається.

Європа має активізуватися, щоб захистити довгострокову безпеку України - Стармер17.02.25, 14:54 • 23344 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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