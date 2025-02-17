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Війська не відправить: Туск пояснив, як Польща підтримуватиме Україну надалі

Київ • УНН

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Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про продовження допомоги Україні в логістиці та гуманітарній сфері. Він наголосив на важливості інвестицій у безпеку східного флангу Європи для ефективної підтримки України.

Польща й надалі надаватиме допомогу Україні в логістиці та гуманітарній сфері, проте відправка польських військ не розглядається. Про це пише The Guardian з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає УНН

Він наголосив на важливості інвестицій у безпеку східного флангу Європи, адже без надійного захисту союзників допомога Україні буде менш ефективною.

Якщо буде можливість запропонувати гарантії безпеки через присутність разом зі США, з НАТО, то Польща буде активною у різний спосіб, але я не передбачаю відправки польських військ в Україну 

- сказав він.

Туск детально розповів про інші способи, якими Польща підтримує Україну, а також про необхідність дбати і про власну безпеку.

Польща та країни східного флангу фактично перебувають на передовій, оскільки межують з росією, білоруссю та охопленою війною Україною… Коли йдеться про Польщу, країни Балтії, нам потрібні європейські та союзницькі інвестиції в нашу безпеку 

- наголосив він.

Він підкреслив, що якщо ці країни "не будуть у безпеці й без підтримки з боку всього Альянсу, то не зможуть ефективно допомагати Україні".

Якщо ЄС не здатен захистити себе, то чому він має давати гарантії іншим? Тим більше, що такі гарантії будуть порожніми 

- сказав Туск.

Він підсумував, що вони хочуть, аби будь-які майбутні зобов’язання перед Європою були серйозними, адже Україна в минулому вже мала різні гарантії, зокрема й Будапештський меморандум.

Нагадаємо

Європейські країни не планують об’єднувати свої національні армії в одну спільну структуру для протидії загрозам з боку росії. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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