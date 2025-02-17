Війська не відправить: Туск пояснив, як Польща підтримуватиме Україну надалі
Київ • УНН
Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив про продовження допомоги Україні в логістиці та гуманітарній сфері. Він наголосив на важливості інвестицій у безпеку східного флангу Європи для ефективної підтримки України.
Польща й надалі надаватиме допомогу Україні в логістиці та гуманітарній сфері, проте відправка польських військ не розглядається. Про це пише The Guardian з посиланням на слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає УНН.
Він наголосив на важливості інвестицій у безпеку східного флангу Європи, адже без надійного захисту союзників допомога Україні буде менш ефективною.
Якщо буде можливість запропонувати гарантії безпеки через присутність разом зі США, з НАТО, то Польща буде активною у різний спосіб, але я не передбачаю відправки польських військ в Україну
Туск детально розповів про інші способи, якими Польща підтримує Україну, а також про необхідність дбати і про власну безпеку.
Польща та країни східного флангу фактично перебувають на передовій, оскільки межують з росією, білоруссю та охопленою війною Україною… Коли йдеться про Польщу, країни Балтії, нам потрібні європейські та союзницькі інвестиції в нашу безпеку
Він підкреслив, що якщо ці країни "не будуть у безпеці й без підтримки з боку всього Альянсу, то не зможуть ефективно допомагати Україні".
Якщо ЄС не здатен захистити себе, то чому він має давати гарантії іншим? Тим більше, що такі гарантії будуть порожніми
Він підсумував, що вони хочуть, аби будь-які майбутні зобов’язання перед Європою були серйозними, адже Україна в минулому вже мала різні гарантії, зокрема й Будапештський меморандум.
Нагадаємо
Європейські країни не планують об’єднувати свої національні армії в одну спільну структуру для протидії загрозам з боку росії.