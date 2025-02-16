ЄС не створить спільну армію для захисту від росії - глава МЗС Польщі

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Європейські країни не планують об'єднувати національні армії в єдину структуру. ЄС працює над посиленням власних оборонних спроможностей та формує посилену бригаду.

Європейські країни не планують об’єднувати свої національні армії в одну спільну структуру для протидії загрозам з боку росії. Водночас Євросоюз працює над посиленням власних оборонних спроможностей, зокрема створює посилену бригаду. Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю TVP World, передає УНН.

Деталі

"Ми повинні бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють його по-різному... Якщо під цим розуміти об’єднання національних армій, цього не станеться... Але я завжди виступав за те, щоб Європа, Європейський Союз, розвивали власні оборонні спроможності", - сказав Сікорський, відповідаючи на запитання про можливість створення європейської армії.

За його словами, ЄС наразі формує посилену бригаду.

Якщо США хочуть, щоб ми активізували свої оборонні зусилля, це має включати національний компонент, компонент НАТО, але я також вважаю, що потрібен європейський компонент ЄС, а також субсидії ЄС для оборонної промисловості, щоб наростити наші виробничі потужності. А ще — створити європейські сили, гідні своєї назви

- зауважив Сікорський.

Він також повторив, що введення польських військ на територію України "не розглядається, оскільки обов’язок Польщі перед НАТО — захищати східний фланг, тобто власну територію".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав створити європейські збройні сили. 

Петр Павел заявив, що ініціатива Чехії з постачання Україні боєприпасів буде продовжена16.02.25, 01:05 • 33927 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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