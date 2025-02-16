ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши

Европейские страны не планируют объединять свои национальные армии в одну общую структуру для противодействия угрозам со стороны России. В то же время Евросоюз работает над усилением собственных оборонных возможностей, в частности создает усиленную бригаду. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью TVP World, передает УНН.

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"Мы должны быть осторожными с этим термином, потому что люди понимают его по-разному... Если под этим понимать объединение национальных армий, этого не произойдет... Но я всегда выступал за то, чтобы Европа, Европейский Союз, развивали собственные оборонные способности", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии.

По его словам, ЕС сейчас формирует усиленную бригаду.

Если США хотят, чтобы мы активизировали свои оборонные усилия, это должно включать национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что нужен европейский компонент ЕС, а также субсидии ЕС для оборонной промышленности, чтобы нарастить наши производственные мощности. А еще - создать европейские силы, достойные своего названия