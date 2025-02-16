ЕС не создаст общую армию для защиты от россии - глава МИД Польши
Киев • УНН
Европейские страны не планируют объединять национальные армии в единую структуру. ЕС работает над усилением собственных оборонных возможностей и формирует усиленную бригаду.
Европейские страны не планируют объединять свои национальные армии в одну общую структуру для противодействия угрозам со стороны России. В то же время Евросоюз работает над усилением собственных оборонных возможностей, в частности создает усиленную бригаду. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в интервью TVP World, передает УНН.
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"Мы должны быть осторожными с этим термином, потому что люди понимают его по-разному... Если под этим понимать объединение национальных армий, этого не произойдет... Но я всегда выступал за то, чтобы Европа, Европейский Союз, развивали собственные оборонные способности", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии.
По его словам, ЕС сейчас формирует усиленную бригаду.
Если США хотят, чтобы мы активизировали свои оборонные усилия, это должно включать национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что нужен европейский компонент ЕС, а также субсидии ЕС для оборонной промышленности, чтобы нарастить наши производственные мощности. А еще - создать европейские силы, достойные своего названия
Он также повторил, что введение польских войск на территорию Украины "не рассматривается, поскольку обязанность Польши перед НАТО - защищать восточный фланг, то есть собственную территорию".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать европейские вооруженные силы.
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