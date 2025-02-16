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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петр Павел заявил, что инициатива Чехии по поставкам Украине боеприпасов будет продолжена

Петр Павел заявил, что инициатива Чехии по поставкам Украине боеприпасов будет продолжена

Киев  •  УНН

 • 5715 просмотра

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Чешская инициатива обеспечила поставку 1,6 млн артиллерийских снарядов для Украины. Финансирование обеспечено до апреля, а инициатива будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил президент Чехии Петр Павел.

Чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах позволила поставить не менее 1,6 миллиона единиц боеприпасов. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на заявление Президента Чехии, передает УНН

Детали

Отмечается, что в субботу, 15 февраля Президент Чехии Петр Павел заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что финансирование поставок обеспечено до апреля и что инициатива будет продолжаться и после этого срока.

Как пишет информагенство, уже ровно год Чехия собирает деньги у своих союзников по НАТО, а затем, используя свои связи в странах, которые не желают поддерживать Украину открыто, покупает у них артиллерийские снаряды и поставляет в Украину. По словам Павела, сейчас собрано достаточно средств, чтобы обеспечить потребности Украины в снарядах.

Сейчас мы не можем позволить себе, так сказать, убрать ногу с педали газа, когда финиш может быть где-то в тумане впереди, но нам придется поддерживать Украину, по крайней мере до тех пор, пока не будет реализовано какое-то мирное соглашение и пока мы не будем уверены, что Украина может стоять на собственных ногах

- сказал Петр Павел.

По словам Президента Чехии, за последний год Украина получила 1,6 млн. боеприпасов крупного калибра.

В октябре прошлого года премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках инициативы будет достигнута цель по поставке полумиллиона снарядов до конца 2024 года

- пишет Reuters.

Источник в чешском правительстве, на условиях анонимности, сообщил информагентству в субботу, 15 февраля, что полмиллиона касались только 155-мм артиллерийских снарядов, а остальные остальные типы снарядов калибром более 100 мм.

Напомним

Петр Павел заявил о необходимости Европе определить свою позицию и "красные линии" для переговоров с Украиной. После согласования с Киевом европейскую позицию нужно будет скоординировать с американскими союзниками.

Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать06.02.25, 18:17 • 56747 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
petr-pavelПетр Павел
petr-fialaПетр Фиала
natoNATO
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
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