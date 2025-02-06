Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать

Президент Чехии Петр Павел подписал изменения в закон, который касается продления срока защиты украинских беженцев и предусматривает запрет предоставления гражданства людям из рф. Согласно которому, украинцы, проживающие в Чехии более двух лет и соответствующие ряду требований, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание. Об этом сообщается на официальном сайте президента Чехии, пишет УНН.

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В частности, речь идет о Законе от 30 января 2025 года о внесении изменений в Закон № 65/2022 Сб. «О некоторых мерах в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск российской федерации».

Согласно обновлениям, украинцы, которые проживают в Чехии более двух лет и соответствуют определенным требованиям, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание. Это касается лиц, которые имеют жилье, являются экономически самостоятельными и не пользуются льготами для беженцев. Для детей важным условием является посещение чешской школы.

Изменения также вводят уголовную ответственность за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства, в частности, лишение свободы на срок до 5 лет в мирное время и до 15 лет во время военного положения.

Отдельные положения закона касаются россиян, желающих получить чешское гражданство. Теперь большинство россиян не смогут не получить гражданство Чехии после отказа от российского паспорта и предоставления подтверждения этого факта. Их заявки будут заморожены, исключением будут политические беженцы и дети до 15 лет.

Также изменения продлевают срок временной защиты для украинских беженцев еще на один год, что дает им доступ к медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Однако новый закон усложняет процесс приема украинских детей в чешские государственные и муниципальные школы.

Как отмечается, эти шаги являются необходимостью обеспечения национальной безопасности Чехии.

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