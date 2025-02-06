Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать

ukenru
Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
17:32 • 46968 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
15:28 • 101724 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 109510 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 112113 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 112272 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 112779 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 111384 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107154 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 119320 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125364 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 141590 просмотра
Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

6 февраля, 10:12 • 104107 просмотра
На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

6 февраля, 10:56 • 103808 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 113869 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 116513 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 141590 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 157751 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 172019 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 176903 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 203227 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

16:50 • 45398 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

14:59 • 75460 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 116513 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 113869 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 125168 просмотра
Актуальное
Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать

Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать

Киев  •  УНН

 • 11968 просмотра

Read in English

Президент Чехии подписал изменения к закону о защите украинских беженцев, продлевающие их срок пребывания. Документ также запрещает предоставление гражданства россиянам и вводит уголовную ответственность за деятельность в пользу иностранных государств.

Президент Чехии Петр Павел подписал изменения в закон, который касается продления срока защиты украинских беженцев и предусматривает запрет предоставления гражданства людям из рф. Согласно которому, украинцы, проживающие в Чехии более двух лет и соответствующие ряду требований, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание. Об этом сообщается на официальном сайте президента Чехии, пишет УНН.

Детали 

В частности, речь идет о Законе от 30 января 2025 года о внесении изменений в Закон № 65/2022 Сб. «О некоторых мерах в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины, вызванным вторжением войск российской федерации».

Согласно обновлениям, украинцы, которые проживают в Чехии более двух лет и соответствуют определенным требованиям, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание. Это касается лиц, которые имеют жилье, являются экономически самостоятельными и не пользуются льготами для беженцев. Для детей важным условием является посещение чешской школы.

Изменения также вводят уголовную ответственность за несанкционированную деятельность в пользу иностранного государства, в частности, лишение свободы на срок до 5 лет в мирное время и до 15 лет во время военного положения.

Отдельные положения закона касаются россиян, желающих получить чешское гражданство. Теперь большинство россиян не смогут не получить гражданство Чехии после отказа от российского паспорта и предоставления подтверждения этого факта. Их заявки будут заморожены, исключением будут политические беженцы и дети до 15 лет.

Также изменения продлевают срок временной защиты для украинских беженцев еще на один год, что дает им доступ к медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Однако новый закон усложняет процесс приема украинских детей в чешские государственные и муниципальные школы.

Как отмечается, эти шаги являются необходимостью обеспечения национальной безопасности Чехии.

В Праге до июня может появиться центр возвращения украинских беженцев06.02.25, 16:14 • 23343 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаполитикаНаши за границей

Обратиться по вопросам размещения рекламы