Чехія змінила правила для українських біженців: що треба знати

Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону, який стосується продовження терміну захисту українських біженців та передбачає заборону надання громадянства людям з рф. Згідно з яким, українці, які проживають у Чехії понад два роки і відповідають низці вимог, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Про це повідомляється на офіційному сайті президента Чехії, пише УНН.

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Зокрема, йдеться про Закон від 30 січня 2025 року про внесення змін до Закону № 65/2022 Сб. "Про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ російської федерації".

Згідно з оновленнями, українці, які проживають у Чехії понад два роки і відповідають певним вимогам, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Це стосується осіб, які мають житло, є економічно самостійними та не користуються пільгами для біженців. Для дітей важливою умовою є відвідування чеської школи.

Зміни також вводять кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави, зокрема, позбавлення волі на строк до 5 років у мирний час і до 15 років під час воєнного стану.

Окремі положення закону стосуються росіян, які бажають отримати чеське громадянство. Тепер більшість росіян не зможуть не отримати громадянство Чехії після відмови від російського паспорта та надання підтвердження цього факту. Їхні заявки будуть заморожені, винятком будуть політичні біженці та діти до 15 років.

Також зміни продовжують термін тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, що дає їм доступ до медичного страхування, освіти та ринку праці. Однак новий закон ускладнює процес прийому українських дітей до чеських державних та муніципальних шкіл.

Як зазначається, ці кроки є необхідністю забезпечення національної безпеки Чехії.

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